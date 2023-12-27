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Два клуба УПЛ заинтересованы в украинском голкипере из чемпионата Грузии
Евгений Кучеренко может вернуться в родной чемпионат
Фото: Crystalsport
Два клуба УПЛ заинтересованы в услугах 24-летнего украинского голкипера грузинской "Дилы" Евгения Кучеренко.
По информации SportArena, речь идет о "Ворскле" и
В Украине Кучеренко выступал за "Шахтер-2", "Подолье" и "Колос". Также находился в системе португальской "Лейрии" и казахстанского "Аксу".
За почти два года в составе "Дилы" Кучеренко провел 45 матчей, в которых пропустил 49 голов и 14 раз отстоял "на ноль".
Интересно, что в августе 2023 года "Ворскла" уступила "Диле" во 2-м раунде Лиги конференций (1:3, 2:1), а Кучеренко отстоял в воротах грузинского коллектива в обоих матчах.
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