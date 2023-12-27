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Два клуба УПЛ заинтересованы в украинском голкипере из чемпионата Грузии

Премьер-лига
Обновлено

Евгений Кучеренко может вернуться в родной чемпионат

Два клуба УПЛ заинтересованы в украинском голкипере из чемпионата Грузии

Фото: Crystalsport

Новина українською

Два клуба УПЛ заинтересованы в услугах 24-летнего украинского голкипера грузинской "Дилы" Евгения Кучеренко.

По информации SportArena, речь идет о "Ворскле" и ЛНЗ.

В Украине Кучеренко выступал за "Шахтер-2", "Подолье" и "Колос". Также находился в системе португальской "Лейрии" и казахстанского "Аксу".

За почти два года в составе "Дилы" Кучеренко провел 45 матчей, в которых пропустил 49 голов и 14 раз отстоял "на ноль".

Интересно, что в августе 2023 года "Ворскла" уступила "Диле" во 2-м раунде Лиги конференций (1:3, 2:1), а Кучеренко отстоял в воротах грузинского коллектива в обоих матчах.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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