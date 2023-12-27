Полесье запустило голосование на новую эмблему клуба. 7 новых вариантов и один старый. ФОТО

"Полесье" открыло голосование на новую эмблему житомирского клуба.

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Клуб выбрал 7 финалистов из 128 работ от 110 участников. В голосовании принимает участие и действующая эмблема "Полесья". Если она получит больше всего голосов, то клуб не будет менять эмблему.

Голосование продлится до 15 января, проголосовать можно здесь.

Победитель конкурса получит Sony PlayStation 5. Среди болельщиков, которые учувствуют в голосовании, разыграют iPhone 15.