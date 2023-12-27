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Полесье запустило голосование на новую эмблему клуба. 7 новых вариантов и один старый. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Если болельщики выберут старый вариант, эмблему менять не будут

Полесье запустило голосование на новую эмблему клуба. 7 новых вариантов и один старый. ФОТО

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" открыло голосование на новую эмблему житомирского клуба.

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Клуб выбрал 7 финалистов из 128 работ от 110 участников. В голосовании принимает участие и действующая эмблема "Полесья". Если она получит больше всего голосов, то клуб не будет менять эмблему.

Голосование продлится до 15 января, проголосовать можно здесь.

Победитель конкурса получит Sony PlayStation 5. Среди болельщиков, которые учувствуют в голосовании, разыграют iPhone 15.

Полесье запустило голосование на новую эмблему клуба. 7 новых вариантов и один старый. ФОТО - изображение 1

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Комментарии
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download1 (huyersk)
27.12.2023 в 20:29
на всіх самі волки і все. Ніякої фантазії, всі емблеми однакові, (однаково погані)
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
27.12.2023 в 20:29
на всіх самі волки і все. Ніякої фантазії, всі емблеми однакові, (однаково погані)
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.12.2023 в 20:38
200%
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avatar
Полiccя (Житомир)
27.12.2023 в 19:59
Всі нові варіанти нової емблеми це лютєйшій крінж !!! За цей комент забанили в телеграм і на клубному ютюб каналах Полісся . Браво ! Гарна робота з вболівальниками !
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