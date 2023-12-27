Юрий Вернидуб - лучший тренер УПЛ 2023 года по версии всеукраинского объединения тренеров по футболу

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера УПЛ 2023 года.

По итогам рейтинга в 2023 году лучшим тренером со средним показателем 4,44 оказался Юрий Николаевич Вернидуб – главный тренер криворожского " Кривбасса ".

Среди его достижений:

"Кривбасс" – "зимний чемпион", то есть занимает первое место во время антракта;

в сводной таблице за 2023 год "Кривбасс" – на четвертом месте (57 очков);

ни один тренер УПЛ не набрал в календарном 2023 больше очков за лауреата.

По ходу этого сезона Юрий Николаевич признавался объединением лучшим в УПЛ по итогам 4 туров.

Вернидуб опередил Юрия Калитвинцева из "Полесья" (4.0). В топ-5 также Игор Йовичевич, Юрий Максимов и Руслан Ротань.

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В прошлом году победителем стал Александр Кучер, который работал с "Днепром-1".