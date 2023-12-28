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Наполи заинтересовался украинским защитником Шахтера, - СМИ
Речь, конечно же, про Николая Матвиенко
instagram.com/fcshakhtar
Чемпион Италии "
Как сообщает Calcio Now, неаполитанцы обратили внимание на украинского защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.
Итальянцы полагают, что защитник "горняков" будет очень полезен их команде, а для трансфера хватит 30 миллионов евро.
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Данная сумма не кажется "Наполи" заоблачной, если зимой удастся продать Элифа Элмаса в "Лейпциг" за которого неаполитанцы хотят выручить 25 миллионов.
В случае, если эти факторы сойдутся, итальянский клуб сможет сделать предложение "Шахтеру".
Напомним, что 27-летний Матвиенко в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер", в которых забил 4 гола. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.
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