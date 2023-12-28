  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наполи заинтересовался украинским защитником Шахтера, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи заинтересовался украинским защитником Шахтера, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Речь, конечно же, про Николая Матвиенко

Наполи заинтересовался украинским защитником Шахтера, - СМИ

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Чемпион Италии "Наполи", который в нынешнем сезоне испытывает серьезные проблемы в обороне, зимой намерен усилить защитную линию.

Как сообщает Calcio Now, неаполитанцы обратили внимание на украинского защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

Итальянцы полагают, что защитник "горняков" будет очень полезен их команде, а для трансфера хватит 30 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Данная сумма не кажется "Наполи" заоблачной, если зимой удастся продать Элифа Элмаса в "Лейпциг" за которого неаполитанцы хотят выручить 25 миллионов.

В случае, если эти факторы сойдутся, итальянский клуб сможет сделать предложение "Шахтеру".

Напомним, что 27-летний Матвиенко в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер", в которых забил 4 гола. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Болгарский Левски объявил о зимних спаррингах с двумя командами УПЛ
yellow-arrow
Юрий Вернидуб - лучший тренер УПЛ 2023 года по версии всеукраинского объединения тренеров по футболу
yellow-arrow
Два клуба УПЛ заинтересованы в украинском голкипере из чемпионата Грузии
Шахтер (Донецк) Наполи Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calcio Now
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
28.12.2023 в 00:18
Та хай вже хоч кудась переходить. Останні 2 сезони став деградувати, як Микола в ДК перед тим. А зараз в апл рве
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Romerik (YNWA)
28.12.2023 в 00:18
Та хай вже хоч кудась переходить. Останні 2 сезони став деградувати, як Микола в ДК перед тим. А зараз в апл рве
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости