Наполи заинтересовался украинским защитником Шахтера, - СМИ

Чемпион Италии " Наполи ", который в нынешнем сезоне испытывает серьезные проблемы в обороне, зимой намерен усилить защитную линию.

Как сообщает Calcio Now, неаполитанцы обратили внимание на украинского защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

Итальянцы полагают, что защитник "горняков" будет очень полезен их команде, а для трансфера хватит 30 миллионов евро.

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Данная сумма не кажется "Наполи" заоблачной, если зимой удастся продать Элифа Элмаса в "Лейпциг" за которого неаполитанцы хотят выручить 25 миллионов.

В случае, если эти факторы сойдутся, итальянский клуб сможет сделать предложение "Шахтеру".

Напомним, что 27-летний Матвиенко в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер", в которых забил 4 гола. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.