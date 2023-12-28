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Болгарский Левски объявил о зимних спаррингах с двумя командами УПЛ
Болгары будут проводить сборы в Турции
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Болгарский "Левски" объявил о планах зимней подготовки команды, которая пройдет в турецком Белеке в период с 14 января по 8 февраля 2024 года.
За этот период болгарская команда проведет 9 спаррингов, 2 из которых будут против представителей
21 января "Левски" сыграет с "Александрией", а 2 февраля – с "Динамо".
Отметим, что на зимнюю паузу в чемпионате Болгарии "Левски" ушел на 6-м месте в турнирной таблице.
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Источник:ФК Левски
Опубликовал: Михаил Черныш
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