Виталий Пономарев: Такого не было, чтобы какой-то клуб хотел пригласить Квасницу, Сапугу или Слюбика. Все это на уровне разговоров, слухи

Когда в марте этого года стало известно, что рулевым львовского "Руха" станет Виталий Пономарев, многие в футбольной среде Украины отнеслись к этому скептически. Мол, вряд ли сможет тренер, не имеющий большого опыта работы в профессиональном футболе, вывести команду на новый уровень. Однако те, кто был хорошо осведомлен о его работе на любительском уровне и в клубной команде "Руха" U-19, не оказались такими категоричными. Они знали: Пономарев не подведет. Что он и доказал впоследствии, сумев превратить главную команду "Руха" в конкурентоспособный коллектив. Это его подопечные доказали в осеннем отрезке чемпионата, когда дважды выдав беспроигрышную серию из пяти матчей входили в ведущую группу.

На зимние каникулы львовяне ушли, занимая шестую строчку в турнирной таблице. Для команды, только четвертый год проводящей в УПЛ, этот показатель можно воспринимать как успешный. Так ли считает Виталий Пономарев, который с ответа на этот вопрос начал свой рассказ о делах "Руха" в осеннем отрезке нынешнего чемпионата?

- Если учесть, что в прошлом сезоне только в последнем туре "Рух" решил задачу с продлением прописки в Премьер-лиге, а также учитывая то, что у нас молодая команда (в некоторых матчах на поле выходили игроки, средний возраст которых составляет 20,4 – 21 год), то прогресс существенный, - делится мыслями Пономарев.– Конечно, мы довольны как результатом, так и игрой. Ведь в составе нет опытных футболистов, в нем преобладает молодежь. Понятно, что ребятам было сложно нести турнирный груз без их помощи. Я очень признателен подопечным, что они понимают принципы игры и прислушиваются к нашим требованиям. Приятно, что это приносит свои плоды.

– На старте чемпионата вы захватили лидерство, удивив футбольную Украину тремя победами подряд. Это явилось следствием продуктивной работы в межсезонье или недооценкой со стороны соперников?

– Думаю, что все это благодаря хорошей летней подготовке. Во всех стартовых матчах во втором тайме мы обыгрывали соперников именно за ее счет. В этих временных отрезках выглядели достаточно мощно и побеждали. Так что успехи в упомянутых матчах связываю именно с подготовкой. А вот дальше, конечно, нам было посложнее. На мой взгляд, в первую очередь, для прохождения более или менее стабильно всей дистанции не хватило опыта и мастерства (а мастерство также приходит с опытом). Но я уверен, что у этой команды все еще впереди, и учитывая потенциал каждого из ее футболистов, ей есть куда прогрессировать. Убежден, что со временем она будет бороться за более высокие, и даже за призовые места в чемпионате Украины.

- Большую часть осенней части чемпионата "Рух" в целом прошел достаточно ровно, хотя ближе к завершению первого круга в трех домашних играх подряд умудрился потерять семь очков из девяти, сыграв вничью с "Александрией", "Оболонью" и уступив "Днепру-1 ". Чем бы этот временный сбой объяснили?

– Не считаю, что это сбой. Не было никакого спада, как такового. Еще раз хочу подчеркнуть, что это я связываю со стабильностью нашей команды. Такой молодой коллектив не может быть стабильным. Мы сыграли семнадцать туров, во время которых потерпели только три поражения. Это очень хороший показатель. Хотя при этом очень много ничейных результатов. Повторюсь: чуть-чуть не хватало мастерства. Особенно в домашних матчах, когда нужно было довести их до победы. Так что не могу сказать, что это спад. Это достаточно нормальное явление для такой команды, как наша. Идет обычная для становления коллектива эволюция, в которой не обходится без потерь очков. И от этого ты никуда не денешься. Может, оно и хорошо, что на данном этапе есть поражения и неудачные игры, ведь без них не сможем прогрессировать. Если бы мы достигли какого-то результата, то могли бы остановиться в прогрессе. А это было бы не очень хорошо для нашей команды. Так что все происходит естественным образом, и как бы там ни было, а "Рух" нынешнего образца все же существенно прогрессирует и показывает достаточно хороший футбол.

– К категории со знаком "плюс" футбольные специалисты относят победные матчи "Руха" с призерами прошлого сезона и лидерами нынешнего – "Зарей", "Полесьем", "Кривбассом", да и выигрыши у "Ворсклы", "Черноморца" и "Вереса", которым ваши подопечные забивали от трех до пяти мячей, тоже нельзя не отметить. Все ли из этих поединков удовлетворили вас по содержанию игры?

- Честно говоря, из всех сыгранных матчей осенней части чемпионата мы провалили только два выездных – из ЛНЗ и "Динамо" (1:2 и 0:2 соответственно – прим. авт.). Все остальные поединки команда сыграла на достаточно приличном уровне. И даже домашнее поражение от "Днепра-1" со счетом 0:2, когда у нас до двадцатой минуты было полное преимущество и выглядели очень агрессивно, не соответствует ходу событий на поле. Используй "Рух" два голевых момента – и все могло бы сложиться в игре совсем по-другому. Не могу сказать, что и этот матч мы плохо играли. Так что всего лишь два провальных поединка, по моему мнению, это очень хороший показатель. А те матчи, о которых вы упомянули, действительно стоит занести в актив со знаком "плюс". Как, кстати, и ничью с "Шахтером" – в этой встрече мы хорошо играли. Уже в декабре, в начале второго круга, "Рух" снова удачно сыграл с укомплектованной квалифицированными футболистами "Зарей" и "Ворсклой". В обоих матчах мы встречались с этими соперниками на выезде и завершили их ничьими. Согласитесь, взять в играх с такими командами по четыре очка – это хороший показатель.

- Секрет успеха осенью видите в том, что сделано ставку на воспитанников клубной Академии "Руха" и подопечных из команды U-19, которые вам хорошо знакомы?

– У нас есть свои принципы игры, есть видение ее структуры. Не каждый игрок может играть в такой футбол, который мы пропагандируем и которого требуем от подопечных, поэтому ставка на наших ребят из Академии и U-19 на сегодняшний день - единственно верна с учетом современных реалий. Ведь легионеры достаточно высокой квалификации в Украину, скорее всего, не приедут. Так что мы должны воспитывать своих футболистов. У нас хороший подбор игроков, мастерство которых постоянно растет. Осенняя часть чемпионата показала, что мы двигаемся в правильном направлении. Эти молодые ребята, ныне защищающие цвета "Руха", являются будущим нашей команды.

– С молодыми подопечными, судя по результатам, у вас полное взаимопонимание?

- Конечно. С ними выиграл два чемпионства в соревнованиях среди команд U-19, прервав гегемонию "Динамо" и "Шахтера" на уровне юношеского футбола. Некоторых ребят тренирую с третьего класса, без каких-либо пауз и перерывов. С ними мы прошли большой путь. Есть футболисты, с которыми от того же третьего класса дошли до Премьер-лиги. Поэтому, естественно, что они меня очень хорошо знают, как и я – их. Впрочем, вклад в результаты "Руха" вносили не только футболисты. Хочу поблагодарить и тренерский штаб, который сегодня работает в клубе вместе со мной. Это очень квалифицированные специалисты, которые выполняют огромный объем работы и мне помогают. Без них было бы очень сложно. Если на уровне юношеской команды работать чуть-чуть легче, то на уровне главной нужно делать много анализа.

- Учитывая средний возраст задействованных в осеннем отрезке сезона футболистов "Руха", который чуть больше 20 лет, похоже, что вам удается ломать стереотипы относительно недостаточной конкурентоспособности молодежи?

– Будучи довольным прогрессом своих ребят, все же нужно понимать, что серьезных результатов в таком возрасте не стоит ожидать. Да, можно, конечно, попасть в еврокубки – в футболе ведь разное бывает, но к таким вызовам нужно быть хорошо подготовленным. Каким бы талантливым футболист ни был, он все же должен иметь определенный уровень опыта, чтобы достигать какого-либо результата. Большинство ребят, которые сегодня играют в составе "Руха", еще не полностью сформированные футболисты – как психологически, так и физически. Они продолжают развиваться, поэтому требовать от них каких-либо результатов на грани их возможностей было бы неправильно. Мы не можем обмануть природу и искусственно ускорить некоторые процессы. Хочешь – не хочешь, а молодые футболисты должны сформироваться до конца, и только тогда от них можно требовать результата.

- Вспомнив о физических свойствах молодежи вы, возможно, несколько умаляете способности ваших подопечных. Ведь по показателям осеннего отрезка чемпионата "Рух" - лучший по прессингу среди всех клубов УПЛ…

– Мы не только по прессингу на первом месте. Если брать другие показатели, то почти по всем "Рух" находится в тройке. Но я подразумевал не оптимальный физический уровень молодых футболистов, а то, что они по особенностям физиологии и организма еще не сформированы. Этот процесс проходит до 21 года. У кого-то, правда, годом позже, у кого-то двумя. Это говорит о том, что моим подопечным есть куда прибавлять. На сегодняшний же день, благодаря тренировочному процессу, команда была физически хорошо подготовлена.

- Насколько ощутим прогресс в игре футболистов, входящих в состав молодежной сборной Украины (U-21)?

– У нас много кандидатов в "молодежку". Это Виталий Роман, Роман Дидык, Илья Квасница, Богдан Слюбик, Денис Слюсар, Марк Сапуга, Денис Теслюк. Все они прогрессируют, и это заметно. Если взять начало летнего сбора, то тот же Квасница превзошел наши надежды. Мы не ожидали, что в осенней части сезона он будет так продуктивно играть! Да и о таких игроках, как Теслюк и Пастух мы вообще не думали, что они будут конкурировать в УПЛ. Однако на сегодняшний день ребята стали одними из ключевых футболистов, сыграв много матчей в составе нашей команды. Даже не ожидали, что прогресс у названных ребят будет происходить так быстро.

- Удачная игра вашей команды повысила интерес со стороны более авторитетных клубов к ряду футболистов. Является ли тот же Квасница одним из тех, кто может покинуть "Рух" этой зимой?

- Всему свое время. Если ехать в Европу, то для этого нужно быть подготовленным футболистом. На мой взгляд, наши игроки в силу вышеупомянутых особенностей не в состоянии на равных конкурировать с другими игроками в европейских клубах. Ведь есть много футбольных качеств, которые нужно улучшать. Поэтому я не думаю, что Квасница, который является хорошим футболистом и всегда профессионально относится к своим обязанностям, сегодня готов конкурировать в том или ином топ-клубе. Нужно время, чтобы до столь высокого уровня вырасти.

- Как думаете, информация о заинтересованности зарубежных клубов к тому или иному игроку не может сыграть с ним злую шутку? Ведь часто случается, что у молодого парня от повышенного внимания к нему появляются ростки "звездной" болезни и он значительно снижает требования к себе.

– Конечно же, может. Хотя все футболисты по-разному воспринимают подобную информацию. Кто-то воспринимает положительно и начинает еще больше работать, а кто-то останавливается в своем профессиональном росте и начинает думать, что он уже перерос уровень той команды и чемпионата, в котором играет. Наш тренерский штаб работает в этом направлении, ведь это очень серьезный психологический момент. Еще вчера львиная доля игроков "Руха" была молодыми людьми, а сегодня на них уже обращают внимание масс-медиа, начинают пиарить. Вот они и реагируют на это – каждый по-разному. Я очень благодарен всем ребятам, с кем работаем в нашей команде. Вижу, что все эти вещи правильно воспринимают и продолжают профессионально относиться к своим обязанностям. Их не должны сбивать с толку разговоры или слухи, что их куда-то приглашают. Я им всегда говорю: "Вы работайте над собой, чтобы было еще больше предложений. И если будет конкретное обращение в наш клуб от желающих вас приобрести, то "Рух" не станет вас держать". Но пока только много слухов, а вот официальных писем нет. Такого не было, чтобы какой-нибудь клуб хотел пригласить Квасницу, Сапугу или Слюбека. Все это на уровне разговоров. Так что на это не стоит сосредотачивать внимание, а нужно дальше работать.

– Довольны ли иностранным легионом в лице Эдсона, Соломона, Таллеса, Плюмена и Альваренги?

– С лета у нас поменялся тренировочный процесс. Конечно, были определенные внутренние моменты, но я доволен, как иностранцы провели осенний отрезок. Они помогли нашей команде, сыграв в матчах достаточно качественно. С их стороны для "Руха" была польза. Ничего негативного обо всех упомянутых ребятах не могу сказать. Понятно, что кто-то на определенном этапе сыграл хуже, кто-то лучше. Но как бы то ни было, а я очень рад, что в осенней части чемпионата появилась конкуренция в команде и любого футболиста мы могли безболезненно заменить.

- К какой игровой лини у вас больше всего претензий?

– Не хотел бы делить команду на линии. Мы – один коллектив, а в современном футболе, как известно, все атакуют, все обороняются. Вся команда, начиная от вратаря и заканчивая центральным нападающим, принимает участие в любом игровом эпизоде. Хотя я и говорил, что есть много положительных моментов, но и есть над чем работать. Причем всей команде, а не каким-то отдельно взятым линиям.

- Определились ли с футболистами, с которыми придется зимой расстаться?

- Это все в процессе, поэтому сейчас не хотел бы об этом говорить. Думаем, кого нужно выставить на трансфер, однако сейчас конкретики нет.

- Президент "Руха" Григорий Козловский – человек амбициозный, так что следует полагать, что видя потенциал команды, он охотно попытается его развить?

– Григорий Петрович очень много внимания уделяет нашей команде. Он интересуется состоянием дел в ней практически каждый день, приходит на все наши игры, посещает тренировки. Хорошо, что кроме него стратегию команды и клуба хорошо понимают генеральный директор и весь менеджмент. Все они поддерживают молодых футболистов и тренерский штаб в стремлении ориентироваться на свой кадровый потенциал. Мы заинтересованы, чтобы в "Рухе" играли украинцы, которые со временем могли бы вырасти в игроков национальной сборной. Уверен, что такие в ней будут. Козловский сейчас хорошо отдает себе отчет, что команда находится на стадии становления, поэтому он не требует от ребят сиюминутного результата. Он понимает, что это долгосрочная перспектива, которая зависит от определенных факторов. Когда команда приобретет необходимый опыт, конечно же, президент клуба и менеджмент будут ставить перед ней задачу попадания в еврокубки и завоевания одного из призовых мест.

– В заявке "Руха" на сезон-2023/24 значатся фамилии опытных вратаря Юрия Панькива, защитника Максима Белого, полузащитников Алексея Довгого и Марьяна Мысыка. Первый из них осеннюю часть чемпионата провел в запасе, двое следующих выступали только за "Рух-2", а последний, сыграв один матч на старте, больше в составе главной команды на поле не появлялся. Как повлияет зимний перерыв на судьбу каждого из них?

– Всем четырем ребятам я очень благодарен. Все они – опытные футболисты, которые очень помогли мне и тренерскому штабу. Каждый из них – и Панькив, и Белый, и Довгий, и Мысык всячески поддерживали молодых футболистов. Они хорошо понимали, что наш тренерский штаб максимально объективно выбирает состав на ту или иную игру, так что воспринимали это должным образом и помогали. Еще раз им спасибо.

- Кем себя считаете – тренером-диктатором или тренером-демократом?

– (Улыбается). Я не являюсь мягким тренером – это однозначно. Я – требовательный. Всегда требую, чтобы футболисты работали на максимуме. Однако вместе с тем всегда могу выслушать футболистов, мне важно знать их мнение. Думаю, что в моем определении акцент где-то посередине.

– Некоторое время вы работали в штабе своего предшественника Леонида Кучука. Из его тренерского арсенала что-то позаимствовали для себя?

– Конечно. Это опытный тренер, с ним мы работали вместе почти год. Отлично, что у меня был такой опыт. Благодарен Леониду Станиславовичу, с которым у нас была хорошая коммуникация, продуктивное сотрудничество. У этого специалиста было чему поучиться.

- Что вас, как тренера, сейчас больше всего беспокоит?

– Не сказал бы, что что-то беспокоит особо. Хотел бы только, чтобы наши ребята развивались и всячески улучшали свое мастерство. Чтобы с каждым сыгранным матчем в весенней части чемпионата они приобретали неоценимый опыт, который бы им пригодился в дальнейшем. На мой взгляд, у нас достаточно хороший подбор футболистов, хорошая команда. Одна из немногих в УПЛ, которая, кроме грандов – "Динамо" и "Шахтера", имеет серьезную перспективу в Украине. Но в отличие от них, мы пошли другим путем – по пути развития украинских футболистов. Мы не покупаем игроков за большие деньги, и, скорее всего, не будем этого делать. Уверен, что наше направление в скором времени принесет свои плоды.

– В свое время вы работали футбольным арбитром. Интересно узнать: как бывший рефери реагирует на судейство в УПЛ в своей нынешней роли - роли тренера?

– Откровенно говоря, когда работал с юношескими командами, то на решение арбитров реагировал острее. А сейчас отношусь к этому спокойно. Конечно, у судей, как и у любого человека, есть ошибки. Так что вполне естественно, что если рефери ошибаются против тебя, будешь недовольным. Но одно дело – ошибка из-за человеческого фактора, а совсем другое – предвзятость. Есть отдельные матчи, которые оставляют немало вопросов. Впрочем, подобное было, есть, и, наверное, будет в футболе. Никогда арбитры не будут судить идеально. Никогда! В любой стране, в любом чемпионате. Ошибки будут всегда. Сейчас, когда даже есть система VAR, все равно слишком много ошибок.

– Вы, как бывший рефери, умеете отличить предвзятость от обычной ошибки?

– Умею, как же не уметь? (улыбается). Хотя каждый человек видит тот или иной эпизод по-разному. Один смотрит на один и тот же с одной стороны, другой – с другой. Так что утверждать, что это предвзятость или еще что-то подобное нельзя.

– Вы уже наметили план работы "Руха" на зимний период?

– Собираемся 8 января. Две недели будем работать во Львове, а затем отправимся на сборы в Словению. За неделю до возобновления чемпионата вернемся оттуда и будем готовиться к очередному туру, в котором будем играть дома с "Полесьем".

– Спарринг-партнеров уже подобрали?

– Да. Мы поэтому и едем в Словению, что там есть не только хорошие условия для работы, восстановления сил и отдыха, но и хорошие соперники. В частности, сыграем спарринги со словенским "Домжале", несколькими австрийскими клубами элиты, среди которых "Штурм" из Граца. Надеюсь, игры с ними будут для "Руха" достаточно полезными.

- Праздновали Рождество по новому стилю, 25 декабря, или же будете это делать по старому – 7 января?

– Нет-нет, праздновали по-новому, это однозначно. Как раз сейчас Рождественские праздники во Львове в разгаре. Большинство львовян отмечает рождение Иисуса именно 25 декабря. К сожалению, праздничная атмосфера во время войны в нашем городе, к сожалению, не такая, как была раньше. Празднование по понятным причинам несколько сдержанно. Вот дождемся Победы, тогда все станет на свои места.

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