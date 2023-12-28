Судаков - о своем будущем: Я уважаю интересы Шахтера, который умеет продавать игроков

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков высказался о своем будущем в контексте возможного трансфера в один из клубов Европы.

- Слухи о твоем возможном трансфере тебе не мешают?

- Вообще никаких проблем. На меня это не влияет. Да, идут какие-то разговоры, представители клубов общаются, но я хорошо знаю одно - моя задача играть в футбол и достигать результат.

- Пишут о "Ювентусе" и "Челси", "Барселоне" и "Арсенале". Как ты считаешь, может лучше начать с условного "Брайтона"?

- Трудно сказать. Действительно, пример Виктора Цыганкова и Артема Довбика очень показателен. Они перешли вроде бы в среднюю команду, теперь она лидирует в чемпионате Испании, а наших ребят уже хотят пригласить ведущие клубы Европы.

Возможно, нужен именно такой трамплин, хотя история Михаила Мудрика тоже показательна. Мы хорошо знали, каким он поехал в "Челси", а теперь видим, каким он стал. Могу об этом судить по тренировкам и матчам за сборную. Мудрик прошел адаптацию и вышел на новый уровень в таком клубе.

Я знаю одно - все будет решаться совместно с моим клубом. Я очень уважаю интересы "Шахтера", который умеет держать марку и продавать игроков, уважаю президента клуба и других руководителей, и уверен, что они так же желают мне успехов, - поделился Судаков.

В текущем сезоне 21-летний Судаков провел 18 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. В его активе 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 18 млн евро.