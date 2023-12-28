Судаков: Лидер Шахтера? Это очень громко звучит. Один из лидеров – возможно

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков в интервью "Команде №1" рассказал о своем прогрессе и о том, что его часто называют лидером донецкой команды.

— В 20 лет ты, в сущности, уже был лидером лучшей команды Украины. Трудно нести это бремя?

– Лидер – это, пожалуй, очень громко звучит. Один из лидеров – возможно. Все-таки я хорошо понимаю, сколько времени на поле получаю и как мне доверяют партнеры. В любом случае в команде должно быть несколько лидеров. Конечно, это большая ответственность, и я почувствовал ее на себе.

– Имеешь в виду критику отдельных журналистов?

– Не только журналистов. Мне очень приятно, что от меня постоянно ждут максимума. Следует сыграть немного хуже какого-то уровня – сразу реакция. Это нормально. Через это должен пройти каждый сильный игрок.

– Учитывая разговоры о нынешнем уровне УПЛ, ты можешь дальше расти в нашем чемпионате?

— Если вам кто-то скажет, что в 21 год ему некуда расти в лучшем клубе страны, это будет очень странно. Также я не согласен, что у нас такой уж плохой чемпионат. Вы же видите, что о чемпионстве сейчас мечтают не менее пяти команд.

Да, конечно, после Лиги чемпионов, после возвращения из сборной на УПЛ непросто переключаться. Прежде всего на пустые стадионы, хотя мы все прекрасное понимаем и не перестаем благодарить наших защитников за то, что вообще имеем возможность играть в футбол.

К сожалению, у нас еще хватает команд, которые выходят на поле с одной мыслью – не дать сыграть сопернику. С такими вообще не интересно. Да, надо уметь побеждать в разных ситуациях, иногда это не удается, но мне жаль тех игроков, которые не могут развивать свои футбольные навыки. Это, вероятно, главный минус УПЛ.

— Слухи о твоем возможном трансфере тебе не мешают?

— Вообще никаких проблем. На меня это не влияет. Да, идут какие-то разговоры, представители клубов общаются, но я хорошо знаю одно — моя задача играть в футбол и добиваться результата.