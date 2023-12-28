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Вернидуб: Достичь чего-то гораздо легче. А вот удержать то, чего уже достигли, сложнее
Все только начинается
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Главный тренер "
"Достичь чего-то гораздо легче. А вот удержать то, чего уже достигли, сложнее. Поэтому все только начинается.
Я очень доволен всей командой, всеми ребятами, которые есть в "Кривбассе", и которые пришли. Если бы у каждого из них не было бы доверия к тренерскому штабу и руководству ФК "Кривбасс", такого подъема у них не было бы. И это очень хорошо, что они понимают каждого тренера, весь тренерский штаб, в том числе и меня, и это действительно добавляет им ту трансферную стоимость, которая у них есть на данный момент.
Также очень доволен каждым из них, самоотдачей, и той работой, которую они демонстрируют на каждой тренировке и матчах чемпионата. Мы с ними встретились, поговорили, поставили себе цель, что мы должны быть сбалансированной, дисциплинированной, классной командой, которая хочет чего-то достичь.
На сегодняшний момент мы пока не достигли ничего, а это достижение мы увидим в конце чемпионата. Мои футболисты понимают, что каждая игра, которая осталась в следующих 13 турах будет для нас, как финал. Еще есть, над чем работать, и мы будем идти к максимально возможному результату. Мы с тренерами уверены, что это еще не игровой пик у ребят, что можно достигать еще лучших результатов. Я очень на это рассчитываю", - сказал Вернидуб.
Напомним, что по итогам осенней части сезона в активе "Кривбасса" 34 очка и первое место в турнирной таблице.
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