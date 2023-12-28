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Вернидуб: Достичь чего-то гораздо легче. А вот удержать то, чего уже достигли, сложнее

Премьер-лига

Все только начинается

Вернидуб: Достичь чего-то гораздо легче. А вот удержать то, чего уже достигли, сложнее

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб, оценил осеннюю часть сезона своей команды.

"Достичь чего-то гораздо легче. А вот удержать то, чего уже достигли, сложнее. Поэтому все только начинается.

Я очень доволен всей командой, всеми ребятами, которые есть в "Кривбассе", и которые пришли. Если бы у каждого из них не было бы доверия к тренерскому штабу и руководству ФК "Кривбасс", такого подъема у них не было бы. И это очень хорошо, что они понимают каждого тренера, весь тренерский штаб, в том числе и меня, и это действительно добавляет им ту трансферную стоимость, которая у них есть на данный момент.

Также очень доволен каждым из них, самоотдачей, и той работой, которую они демонстрируют на каждой тренировке и матчах чемпионата. Мы с ними встретились, поговорили, поставили себе цель, что мы должны быть сбалансированной, дисциплинированной, классной командой, которая хочет чего-то достичь.

На сегодняшний момент мы пока не достигли ничего, а это достижение мы увидим в конце чемпионата. Мои футболисты понимают, что каждая игра, которая осталась в следующих 13 турах будет для нас, как финал. Еще есть, над чем работать, и мы будем идти к максимально возможному результату. Мы с тренерами уверены, что это еще не игровой пик у ребят, что можно достигать еще лучших результатов. Я очень на это рассчитываю", - сказал Вернидуб.

Напомним, что по итогам осенней части сезона в активе "Кривбасса" 34 очка и первое место в турнирной таблице.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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