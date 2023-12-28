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Гендиректор Черноморца: Если кто-нибудь из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать не будет

Премьер-лига
Обновлено

Анатолий Мисюра считает, что футболистам нужна бронь от мобилизации

Гендиректор Черноморца: Если кто-нибудь из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать не будет

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра высказался относительно резонансной новости о том, что не так давно игроки "Оболони" получили повестки из ТЦК.

– В СМИ была информация, что в ФК "Оболонь" пришли повестки от ТЦК для футболистов. Как вы думаете, игроков как-то нужно защитить, поставить на броню?

– Читал о таком. Наверное, нужно защитить. Футболисты выполняют свои задачи, сборная играет на международных турнирах, где защищает честь Украины. Сборная комплектуется игроками футбольных клубов. А если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины?

Какие-то гарантии должны быть для футболистов, которые доиграют до конца чемпионата, будут играть дальше. Они ведь работают, не гуляют. Работа оплачивается, облагается налогом. Мы понимаем, что идет война. Если кто-нибудь из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать или отказывать не будет.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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