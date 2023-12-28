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Гендиректор Черноморца: Если кто-нибудь из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать не будет
Анатолий Мисюра считает, что футболистам нужна бронь от мобилизации
scdnipro1.com.ua
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра высказался относительно резонансной новости о том, что не так давно игроки "Оболони" получили повестки из ТЦК.
– В СМИ была информация, что в
– Читал о таком. Наверное, нужно защитить. Футболисты выполняют свои задачи, сборная играет на международных турнирах, где защищает честь Украины. Сборная комплектуется игроками футбольных клубов. А если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины?
Какие-то гарантии должны быть для футболистов, которые доиграют до конца чемпионата, будут играть дальше. Они ведь работают, не гуляют. Работа оплачивается, облагается налогом. Мы понимаем, что идет война. Если кто-нибудь из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать или отказывать не будет.
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