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Вацко: Аллахьяр готов вернуться в Украину даже в условиях войны

Премьер-лига
Обновлено

Дела у иранца в Халле идут не лучшим образом

Вацко: Аллахьяр готов вернуться в Украину даже в условиях войны

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Экс-форвард "Зари" Аллахьяр Саядманеш даже в условиях войны готов вернуться в Украину, сообщает журналист Виктор Вацко.

О каком-либо клубе источник не говорит, однако недавно была информация, что ирансксим форвардом интересуется "Полесье".

Напомним, что Саядманеш довольно успешно играл за "Зарю", забив за 1,5 сезона 15 голов и отдав 7 ассистов в 50 матчах.

Сейчас иранец выступает в английском Чемпионшипе за "Халл", однако в текущем сезоне на поле провел суммарно 22 минуты в 3 матчах.

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Виктор Вацко Полесье (Житомир) Халл Сити Аллахяр Саядманеш
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.12.2023 в 21:09
Платити йому зп це все одно що повільно застрелитися, він же гроші буде витрачати у Ірані, цьому пособнику рашистів.
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.12.2023 в 21:09
Платити йому зп це все одно що повільно застрелитися, він же гроші буде витрачати у Ірані, цьому пособнику рашистів.
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1
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Не люблю футбол (Хорол)
28.12.2023 в 21:00
Самим сильним нападником буде в чемпі.
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