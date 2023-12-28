Вацко: Аллахьяр готов вернуться в Украину даже в условиях войны

Экс-форвард "Зари" Аллахьяр Саядманеш даже в условиях войны готов вернуться в Украину, сообщает журналист Виктор Вацко.

О каком-либо клубе источник не говорит, однако недавно была информация, что ирансксим форвардом интересуется " Полесье ".

Напомним, что Саядманеш довольно успешно играл за "Зарю", забив за 1,5 сезона 15 голов и отдав 7 ассистов в 50 матчах.

Сейчас иранец выступает в английском Чемпионшипе за "Халл", однако в текущем сезоне на поле провел суммарно 22 минуты в 3 матчах.