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Вацко: Аллахьяр готов вернуться в Украину даже в условиях войны
Дела у иранца в Халле идут не лучшим образом
Фото: ФК Заря Луганск
Экс-форвард "Зари" Аллахьяр Саядманеш даже в условиях войны готов вернуться в Украину, сообщает журналист Виктор Вацко.
О каком-либо клубе источник не говорит, однако недавно была информация, что ирансксим форвардом интересуется "
Напомним, что Саядманеш довольно успешно играл за "Зарю", забив за 1,5 сезона 15 голов и отдав 7 ассистов в 50 матчах.
Сейчас иранец выступает в английском Чемпионшипе за "Халл", однако в текущем сезоне на поле провел суммарно 22 минуты в 3 матчах.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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28.12.2023 в 21:09
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