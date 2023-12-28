Вернидуб: Очень быстро могу завестись во время игры, поэтому сейчас я работаю над этим

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал о своей эмоциональности во время матчей своей команды.

"Я такой человек очень с разгоранием. Очень быстро могу завестись во время игры. Поэтому сейчас я работаю над этим. Психология, выдержка.

Это лучше говорит о человеке, чем когда человек начинает загораться и вступает в перепалки с другими тренерами.

Работаю над этим. И хотелось, чтобы и так дальше было. Это зависит от меня. Я это понимаю, и буду делать все для того, чтобы выглядеть более спокойным, чтобы не вступать в разные перепалки с тренерами других команд и судьями.

После игры с «Александрией» я дал себе слово, и очень благодарен одному из помощников своих – сыну, который действительно очень хорошо на меня влияет", – сказал Вернидуб.