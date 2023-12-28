Скрипник - о переходе в Металлист 1925: Возможно, что так будет лучше, как для Ворсклы, так и для меня

Новый главный тренер " Металлиста 1925 " Виктор Скрипник рассказал, почему он решил покинуть "Ворсклу" и принять харьковскую команду.

"Я и моя команда, мой тренерский штаб, когда получаем новый вызов, мы понимаем, с чем нам придется столкнуться. Считаю себя профессиональным тренером, я учился тренерскому мастерству в Германии, это не секрет. Дальше у меня начался мой тренерский путь. Я был в Латвии, где мы выиграли все с "Ригой". Дальше было желание попробовать себя в украинском футболе. Я получил такую возможность. Те три года, которые я провел в "Заре" – это тот период, который я сам себе оцениваю на отлично. Дальше хотелось вернуться в Германию, быть поближе к семье. Но после полномасштабного российского вторжения в Украину, я не хотел сидеть за границей и оттуда трясти кулаками. Я хотел быть в Украине. Тогда решил пойти в полтавскую "Ворсклу", чему очень радуюсь. Эти полтора года, что я был в Полтаве, могу вспоминать с удовольствием это время. Мы в еврокубках играли. В тех условиях, которые у нас были, наш тренерский штаб построил боевую команду.

Но тренеру всегда хочется вызовов. Мы поговорили с руководством "Ворсклы" и пришли к выводу, что нужно так поступить. Возможно, что так будет лучше, как для "Ворсклы", так и для меня. Как бы парадоксально это ни звучало. У меня были и другие предложения, однако я хорошо знаю людей, работающих в "Металлисте 1925". Ключевым стало то, что не хочется стоять в стороне от того, что развивается. Я общался с руководством и познакомился с президентом клуба Владимиром Носовым. То, что я от него услышал и понял, что "Металлист 1925" – это амбициозный проект, подобные вещи притягивают. Не хочется смотреть, как где-то что-то развивается, но без тебя. Вот это, можно сказать, стало ключевым. Вызовов я никогда не боялся и не боюсь. Чем сложнее, тем интереснее. Я это всегда говорю и тренерскому штабу, и игрокам", - сказал Скрипник.