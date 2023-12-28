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Скрипник: Я очень рад, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре

Премьер-лига

Наставник Металлиста 1925 поздравил болельщиков с Рождеством

Скрипник: Я очень рад, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Новый главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник поздравил болельщиков с Рождеством.

– Мы с вами говорим в рождественские дни. Можете что-то пожелать клубу, болельщикам, украинцам?

- Я очень рад, что мы уходим от, как сказал Президент, тьмы. Я очень рад, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре. Это правильно. Я хочу, чтобы наш народ верил и знал, что за нами правда. Что не то, что мы должны победить, а так и будет, потому что за нами правда. В той же Германии это отлично знают, я это вижу. Они будут нас поддерживать.

Я хочу пожелать нашему народу терпения, верить в то, что мы делаем. Всё будет хорошо. Разумеется, пожелаю здоровья. Дай Бог, чтобы война кончилась нашей победой, тогда и футбол вырастет. Вот такие мои пожелания.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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