Скрипник: Я очень рад, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре

Новый главный тренер " Металлиста 1925 " Виктор Скрипник поздравил болельщиков с Рождеством.

– Мы с вами говорим в рождественские дни. Можете что-то пожелать клубу, болельщикам, украинцам?

- Я очень рад, что мы уходим от, как сказал Президент, тьмы. Я очень рад, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре. Это правильно. Я хочу, чтобы наш народ верил и знал, что за нами правда. Что не то, что мы должны победить, а так и будет, потому что за нами правда. В той же Германии это отлично знают, я это вижу. Они будут нас поддерживать.

Я хочу пожелать нашему народу терпения, верить в то, что мы делаем. Всё будет хорошо. Разумеется, пожелаю здоровья. Дай Бог, чтобы война кончилась нашей победой, тогда и футбол вырастет. Вот такие мои пожелания.