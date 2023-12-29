Иващенко: Все говорили, что Оболонь будет на последнем месте

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко оценил выступления своей команды в первой части сезона.

- На зимний перерыв "Оболонь" ушла на 13 строчке турнирной таблицы. По вашему мнению это справедливый итог первой части сезона?

- Тот результат, который мы имеем, многие специалисты не ожидали. В начале чемпионата все говорили, что "Оболонь" по итогам первого круга будет где-то на последнем месте. Мы опровергли это и доказали своей игрой, что команда может конкурировать с другими и достигать хороших результатов. Далеко не все получалось в матчах, могли как проигрывать, так и выигрывать, но это футбол. Я уже говорил, что это определенная нехватка опыта, как тренерского штаба, так и игроков. Поэтому всем нам есть над чем работать. Всегда хочется подниматься вверх, думаю, что это наша не окончательная позиция. Будем все возможное от себя делать, нужно качественно подготовиться для того, чтобы закрепиться выше в турнирной таблице.

- Поделитесь, пожалуйста, планами на зимнее межсезонье, на чем будет концентрировать внимание тренерский штаб команды?

- Наши футболисты сейчас в отпуске, хочется, чтобы они хорошо отдохнули как морально, так и физически. У нас на 8-9 января запланирован медосмотр, а с 10 января мы начнем тренировочную работу в Киеве.

- Планируется ли усиление в межсезонье?

- Конечно, нам бы хотелось усиления, в первом круге это было ощутимым. Здоровая конкуренция в команде помогает футболистам работать на все 100%. Поэтому мы хотим усилиться зимой и сейчас над этим активно работаем.

- Какая задача перед клубом стоит на вторую часть чемпионата?

- У нас с начала сезона есть задача закрепиться в верхней десятке. Я думаю, это был бы очень удачный результат, как для команды-новичка УПЛ. Для этого нам нужно хорошо поработать на сборах, которые мы запланировали и сделать усиление на определенные позиции, - сказал Иващенко.