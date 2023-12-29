  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Болею за тех тренеров, которых знаю. Клоппа и Гвардиолу знаю лично
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Болею за тех тренеров, которых знаю. Клоппа и Гвардиолу знаю лично

Премьер-лига

Виктор Скрипник назвал европейских тренеров, за работой которых ему интересно наблюдать

Скрипник: Болею за тех тренеров, которых знаю. Клоппа и Гвардиолу знаю лично

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто из топ-тренеров ему импонирует.

– Кто из тренеров в мире вам сейчас импонирует и почему?

– Я болею за тех тренеров, которых знаю. Ну как болею, всегда интересно наблюдать. У меня нет, чтобы я на кого-то хотел быть похожим или равняться. Складывается так, что не то, чтобы ты за ними следил.

Но Клоппа – я знаю лично, Гвардиолу – знаю лично. Это не значит, что мы дружим и звоним друг другу, как друзья. Но когда открываешь результаты – обращаешь внимание на тех, кого знаешь, - отметил Скрипник.

Читайте такжеСкрипник - о переходе в Металлист 1925: Возможно, что так будет лучше, как для Ворсклы, так и для меня
По теме
yellow-arrow
Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
yellow-arrow
Иващенко: Все говорили, что Оболонь будет на последнем месте
yellow-arrow
Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока по итогам 2023 года
Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости