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Скрипник: Болею за тех тренеров, которых знаю. Клоппа и Гвардиолу знаю лично
Виктор Скрипник назвал европейских тренеров, за работой которых ему интересно наблюдать
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто из топ-тренеров ему импонирует.
– Кто из тренеров в мире вам сейчас импонирует и почему?
– Я болею за тех тренеров, которых знаю. Ну как болею, всегда интересно наблюдать. У меня нет, чтобы я на кого-то хотел быть похожим или равняться. Складывается так, что не то, чтобы ты за ними следил.
Но Клоппа – я знаю лично, Гвардиолу – знаю лично. Это не значит, что мы дружим и звоним друг другу, как друзья. Но когда открываешь результаты – обращаешь внимание на тех, кого знаешь, - отметил Скрипник.
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