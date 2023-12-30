Батагов: Когда не можешь выиграть несколько игр подряд, приходит какая-то депрессия у команды, и начинаются проблемы

Хавбек " Зари " Арсений Батагов подвел итоги осенней части нынешнего сезона УПЛ, который команда завершила на 14-м месте в таблице.

– Хотелось бы узнать твое мнение по поводу первой части чемпионата. Можно сказать, что мы ее провалили, если откровенно. Твое мнение, почему это произошло?

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы имеем возможность заниматься своим любимым делом и пытаться радовать наших болельщиков. Да, ожидания были другие, но получилось так, как получилось. Было много перемен. В этом году у нас сменилось три тренера – это тоже сыграло большую роль.

Могу сказать, что в "Заре" часто такое случалось, что на летнем собрании менялось полкоманды, но команде удавалось через это пройти, как было в прошлом году. Тогда у нас было тоже много изменений, много новых футболистов, я тоже тогда пришел, но нам удалось сделать результат. На этот раз не вышло.

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– По твоему мнению, если абстрагироваться, не говорить о периоде сборов, об изменениях в коллективе, почему это произошло? Ты, Снурницын, Кирюханцев, Данченко, Сапутин, Турбаевский, Мишнев, Чурко – много игроков, игравших до этого в нашей команде. А сейчас они тоже есть, а результата нет.

– Даже минимальные изменения в коллективе, в людях, выполняющих задачи на поле, оказывают большое влияние на результат.

– По твоему мнению, эти результаты связаны с психологией? Когда постоянно нет результата, где нет фарта – также можно в себя погрузиться?

– Да, конечно, это как снежный ком. Если ты не можешь выиграть несколько игр подряд, потом приходит какая-то депрессия у команды, и начинаются проблемы. Так всегда. Но из них нужно выходить, переступать через себя. Мы стараемся это сделать, но пока у нас не получилось.

– Последние матчи показали, что физически мы готовы неплохо. Конечно, сейчас будут сборы, мы еще добавим. А что в последних матчах не вышло? Много голов также пропускали. Как думаешь, возможно, не хватало какой-либо связи в игровом плане?

– Не знаю, мы создавали много моментов, много не реализовывали, много пропускали. Пропускали часто голы почти из ничего. Это тоже можно отнести к нефарту, но, как говорится, фарт нужно заслужить. Потому не буду оправдываться. Команда провалила эту часть чемпионата, но постараемся все изменить.

– Поговорим о Лиге конференций. У нас также были отличные шансы для того, чтобы впервые в истории попасть весной, но… По твоему мнению, что было не так? Возможно, ключевой была вторая игра с "Маккаби"?

– Возможно, в этих двух играх с "Маккаби" мы создали гораздо больше моментов, чем они, но не повезло с реализацией, а они наоборот – забивали все, что можно, где-то им везло. К примеру, второй гол во второй игре – очень не повезло нам с отскоком там.