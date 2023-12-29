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Кривбасс делал предложение болгарскому защитнику - получил отказ из-за войны в Украине

Премьер-лига
Обновлено

Криворожцы пытались подписать Мартина Паскалеву из Локомотива

Кривбасс делал предложение болгарскому защитнику - получил отказ из-за войны в Украине

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" делал предложение по центральному защитнику болгарского "Локомотива" из Пловдива Мартину Паскалеву.

Как сообщает Sportal, предложение 22-летнему защитнику поступило после того, как менеджеры криворожского клуба лично за ним понаблюдали.

Впрочем, футболист отклонил предложение из-за войны в Украине.

В текущем сезоне на счету 22-летнего Паскалева 17 матчей за "Локомотив", который идет 4-м в высшей лиге Болгарии.

Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Sportal
Опубликовал: Михаил Черныш
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