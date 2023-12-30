Матч Вереса с сербским Явором отменили. Команда ищет замену спарринг-партнеру

У "Вереса" 26 января должна была пройти игра с сербским "Явором" на сборе в Турции, но матч отменили. Об этом сообщает Sport.ua

Причина отмены игры неизвестна, но ровенский клуб ищут замену "Явору", чтобы заполнить окно. Проведение других матчей со словацким "Златое Моравце", датским "Люнгбю", и латвийскими "Лиепаей" и "Аудой" – подтверждены.

Напомним, вернутся футболисты "Вереса" в Украину 17 февраля.