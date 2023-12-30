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Матч Вереса с сербским Явором отменили. Команда ищет замену спарринг-партнеру
Все остальные матчи на тренировочном сборе – подтверждены
Фото: НК Верес
У "Вереса" 26 января должна была пройти игра с сербским "Явором" на сборе в Турции, но матч отменили. Об этом сообщает Sport.ua
Причина отмены игры неизвестна, но ровенский клуб ищут замену "Явору", чтобы заполнить окно. Проведение других матчей со словацким "Златое Моравце", датским "Люнгбю", и латвийскими "Лиепаей" и "Аудой" – подтверждены.
Напомним, вернутся футболисты "Вереса" в Украину 17 февраля.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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