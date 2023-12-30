  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года

Премьер-лига

Вслед за Шахтером

Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" завершило голосование за лучшего игрока команды в этом году. Опрос проходил в Telegram канале клуба. Всего проголосовали 12 тысяч человек.

Больше всего голосов, с большим отрывом, получил нападающий Владислав Ванат (62%). Второе место за Буяльским (у него 16% голосов), третье - за Волошиным (7%).

21-летний Ванат после первой половины сезона УПЛ является лучшим бомбардиром "Динамо" и чемпионата в целом - 7 голов.

У извечного соперника киевлян, "Шахтера", в этом году лучшим признали Георгия Судакова.

По теме
yellow-arrow
Судаков: Этот год стал для меня очень продуктивным
yellow-arrow
Матч Вереса с сербским Явором отменили. Команда ищет замену спарринг-партнеру
yellow-arrow
"Планируем проводить там киберсоревнования": Денисов о строительстве фан-базы
Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости