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Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года
Вслед за Шахтером
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" завершило голосование за лучшего игрока команды в этом году. Опрос проходил в Telegram канале клуба. Всего проголосовали 12 тысяч человек.
Больше всего голосов, с большим отрывом, получил нападающий Владислав Ванат (62%). Второе место за Буяльским (у него 16% голосов), третье - за Волошиным (7%).
21-летний Ванат после первой половины сезона УПЛ является лучшим бомбардиром "Динамо" и чемпионата в целом - 7 голов.
У извечного соперника киевлян, "Шахтера", в этом году лучшим признали Георгия Судакова.
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