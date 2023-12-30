Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года

Киевское "Динамо" завершило голосование за лучшего игрока команды в этом году. Опрос проходил в Telegram канале клуба. Всего проголосовали 12 тысяч человек.

Больше всего голосов, с большим отрывом, получил нападающий Владислав Ванат (62%). Второе место за Буяльским (у него 16% голосов), третье - за Волошиным (7%).

21-летний Ванат после первой половины сезона УПЛ является лучшим бомбардиром "Динамо" и чемпионата в целом - 7 голов.

У извечного соперника киевлян, "Шахтера", в этом году лучшим признали Георгия Судакова.