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Источник: Защитником Оболони Сергеем Сухановым интересуется словацкий клуб

Премьер-лига

Перейдет этой зимой?

Источник: Защитником Оболони Сергеем Сухановым интересуется словацкий клуб

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Сергей Суханов может перейти в словацкий клуб "Спартак Трнава". Об этом сообщает Insidepasichnyk.

По данным источника, защитником "Оболони" интересуется клуб из Европы. "Спартак Трнава" сделал запрос к руководству "Оболони" по поводу Суханова, но никакой конкретики относительно переговоров нет.

Напомним, в текущем сезоне на счету Сергея Суханова 18 матчей, в которых он отметился 4 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 200 тысяч евро.

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Оболонь (Киев) Сергей Суханов
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Источник:
Insidepasichnyk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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