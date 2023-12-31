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Источник: Защитником Оболони Сергеем Сухановым интересуется словацкий клуб
Перейдет этой зимой?
Фото: ФК Оболонь
Защитник "Оболони" Сергей Суханов может перейти в словацкий клуб "Спартак Трнава". Об этом сообщает Insidepasichnyk.
По данным источника, защитником "Оболони" интересуется клуб из Европы. "Спартак Трнава" сделал запрос к руководству "Оболони" по поводу Суханова, но никакой конкретики относительно переговоров нет.
Напомним, в текущем сезоне на счету Сергея Суханова 18 матчей, в которых он отметился 4 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 200 тысяч евро.
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