Известно, сколько Судаков может заработать в Ювентусе

Bianconeri Zone сообщил, сколько может заработать Георгий Судаков, если перейдет в "Ювентус".

По данным источника, в случае перехода полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова в "Ювентус", украинец может заработать по контракту 1,7 млн евро. Отмечается, что возможный трансфер может составить 35 миллионов евро.

????Sudakov's stock is rising. There are no issues with the growth decree; the player's contract would be worth 1.7mln. [@tuttosport] pic.twitter.com/2lzVfLHqxM