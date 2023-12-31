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Известно, сколько Судаков может заработать в Ювентусе
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
Bianconeri Zone сообщил, сколько может заработать Георгий Судаков, если перейдет в "Ювентус".
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По данным источника, в случае перехода полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова в "Ювентус", украинец может заработать по контракту 1,7 млн евро. Отмечается, что возможный трансфер может составить 35 миллионов евро.
????Sudakov's stock is rising. There are no issues with the growth decree; the player's contract would be worth 1.7mln. [@tuttosport] pic.twitter.com/2lzVfLHqxM— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) December 30, 2023
Напомним, в текущем сезоне 21-летний Судаков провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
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