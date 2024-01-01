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Брайтон Де Дзерби заинтересовался Судаковым

Премьер-лига
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В игре также остается и Ювентус

Брайтон Де Дзерби заинтересовался Судаковым

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

В Европе появился еще один претендент на 21-летнего хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

Как пишет Calciomercato, кроме "Ювентуса" игроком заинтересовался английский "Брайтон" Роберто Де Дзерби.

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По данным издания, в "Брайтоне" считают, что украинец отлично впишется в концепцию развития клуба, направленную на развитие молодых игроков. Также сам де Дзерби еще успел поработать с Судаковым в "Шахтере", когда игрока только подводили к основе, и знает характеристики и данные футболиста.

Отмечается, что "Шахтер" хочет получить за Судакова 30-35 млн евро. Для "Юве" эта сумма будет доступна лишь в случае, если итальянский клуб зимой продаст кого-то из своих игроков. В то же время, для английских клубов, даже условных середняков типа "Брайтона", такая сумма не станет критической.

Ну и напомним, что в текущем сезоне Георгий провел за "Шахтер" 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт хавбека с донецким клубом действует до 2028 года.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Георгий Судаков
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Михаил Черныш
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