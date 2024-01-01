Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе

Турнирные результаты одесского "Черноморца" на момент наступления зимнего антракта в чемпионате могли быть другими, если бы не судейские ошибки в ряде матчей. О них Роман Григорчук высказывался не раз, однако кардинальным образом эта вопиющая проблема нашего футбола не изменилась.

Именно с этой болезненной для многих клубов темы начался разговор корреспондента UA-Футбол с нынешним рулевым одесской команды.

– Анализируя выступление команды в осенней части сезона вы, наверняка, уже знаете ответ на вопрос: сколько очков потеряли из-за судейского фактора?

- Сразу точно не скажешь. Но думаю, это 7-9 очков. Что немало. И если виртуально представить, что они были бы, то "Черноморец" мог бы быть на другом месте. Но я хотел бы добавить, что есть еще один момент, который можно отнести к негативу. Это то, что мы потеряли очки не только из-за судейства, но и по собственной вине. А это еще 3-4 пункта. Случилось это в матчах, в которых мы допустили серьезные ошибки. Они до сих пор не дают мне покоя, ведь были слишком грубыми. Поэтому по двум причинам мы недобрали более десяти пунктов.

- Как вы думаете, существует ли действенная вакцина против случаев судейских ошибок или откровенного произвола?

- Какую-нибудь одну не назовешь. Думаю, что для улучшения этой ситуации должен сработать целый ряд факторов. Очень надеюсь, что ситуация будет исправлена. Хочется, чтобы у нас в этом был порядок, ведь у украинского футбола большой потенциал. Чтобы там не говорили, но с переменным успехом наш чемпионат все же является серьезным турниром. Так что очень хочется, чтобы мы все вели речь и анализировали совсем другие вещи, а не обсуждали количество судейских ошибок. Ведь каждый разговор об арбитраже или других негативных моментах не способствует развитию самого футбола. А нам, украинцам, очень важно, чтобы мы развивались, прогрессировали. Верю в то, что в весенней части нынешнего чемпионата будет все на высоком профессиональном уровне – солидно, правильно и справедливо. Дай Бог, чтобы так и случилось.

- О теме судейства можно говорить долго и много, однако хочется поинтересоваться вашими мыслями по поводу игровых качеств команды. Когда ощутили, что ваше видение построения игры воплощается подопечными на поле нужным образом?

- Если в ходе предсезонья уверенности в этом не было, то в начале чемпионата я увидел, что футболисты понимают наш стиль, все наши подходы к работе и принципам. И я могу сейчас утверждать: мы смогли сформировать свой стиль, включающий в себя достаточно сложные футбольные элементы. Хотел бы сказать лучшие слова в адрес своих футболистов, так как понимаю, что достичь этого очень непросто. Здесь нужно приложить достаточно много усилий.

- Фактор везения в осенней части сезона имел место?

- Какие-то моменты везения, по-видимому, имели место. Как и невезение. Но это все разговоры. Везение и невезение – это те определения, которые я не очень люблю. Больше хотелось бы говорить о реальных вещах. Хотя сам понимаю, что без удачи очень трудно добиться высоких результатов. Впрочем, не только удачи – это должно быть стечение всех обстоятельств. Должны сойтись воедино разные факторы, необходимые для достижения победы и успешных результатов. Если какой-то из факторов выпадает, то это мешает добиваться систематических хороших результатов. Так что могу сказать с уверенностью: за исключением нескольких матчей в осенней части чемпионата мы играли в достаточно серьезный футбол. А 4-5 наших игр вообще можно назвать идеальными. В том смысле, что был отличный результат при очень качественной игре с большим количеством забитых голов. И это можно считать нашим большим достижением. Мы понимаем, что участвуем в серьезном чемпионате и поэтому всячески стремимся к тому, чтобы "Черноморец" демонстрировал прекрасную игру и результат. Причем, чтобы эта игра была идеальной и доставляла бы удовольствие болельщикам. Это как раз тот случай, когда о таких вещах хочется говорить в мажорных тонах.

– На старте чемпионата после серии удачных матчей "Черноморец" входил в ведущую группу, а вот ближе к зимнему перерыву в чемпионате опустился на восьмую строчку. Насколько удручающе действует на вас этот факт?

- Это довольно тяжелый период, в течение которого мы проиграли четыре матча подряд ("Металлисту 1925", "Руху", "Днепру-1" и ЛНЗ – прим. авт.), но ни в коем случае я не считаю его провалом или спадом. Тогда говорил своим футболистам и сейчас повторяю: это было невероятно неприятное для нас стечение обстоятельств. Три матча подряд мы играли в меньшинстве. Соответственно каждое удаление – это потеря игрока на следующий матч. А при количественно недостаточной обойме игроков это очень ощутимо для команды. Мне тяжело упрекнуть футболистов, что играя в неполном составе, мы уступили. Я понимал их, как непросто находить в себе силы, чтобы справиться с этим. В то время я очень поддерживал своих футболистов.

Однако никогда не думал, что увидев отношение к нам судей, вместе с футболистами начнем заниматься…. Здесь я делаю паузу, потому что никто не догадается чем. Так вот, мы начали заниматься усовершенствованием игры в меньшинстве. На теоретических занятиях много времени уделялось моделированию игры на случай преимущества соперника в количестве. Ничего не поделаешь, нужно было искать выход из этой ситуации, чтобы продолжать играть и достигать результата. Хотя сразу же хочу заметить: играть в футбол в нашем стиле в меньшинстве очень тяжело – у него достаточно серьезные составляющие. Так что оставаясь в меньшинстве, нам нужно частично менять свой стиль. В выездном матче с "Днепром-1", играя вдесятером, мы достаточно хорошо играли в атаке – контролировали мяч, комбинировали и создавали опасные моменты у ворот соперника.

Честно говоря, у меня в жизни такого еще не было никогда, чтобы три игры кряду играть в меньшинстве. Было бы интересно опросить своих коллег: у кого в футбольной карьере случалось что-то подобное? Невероятно, чтобы именно такая серия выпала на долю "Черноморца". Но самое главное, что после четырех проигрышей, в последнем туре осеннего отрезка чемпионата мы не сдались и положительным штрихом стала победа над "Колосом". Прервав проигрышную серию, команда ушла на зимние каникулы в хорошем состоянии. Сейчас мы находимся на восьмом месте и не радуемся этому. Но я думаю, что по осенней части этого сезона "Черноморец" заслуживает лучших оценок. Если говорить о моем анализе этой части чемпионата для моей команды, то он будет состоять из 90 процентов абсолютного позитива и 10 процентов от негатива. Это из тех моментов, которые нужно будет дорабатывать. Мы понимаем, что все эти показатели зависят только от нас и от нашей кропотливой работы.

– В матче с "Александрией", в котором "Черноморец" убедительно победил 5:1, какой фактор сработал больше всего?

– Этот поединок, как и еще два, можно назвать идеальными. В игре с "Александрией" был и отличный футбол, и отличный результат. А что касается фактора, то в этом матче нам удалось создать несколько голов-шедевров. Имею в виду реализацию и концовку атаки. Это не самая лучшая наша сторона, однако в конкретной игре эти маленькие футбольные шедевры нам удались.

- Какие еще два матча, кроме александрийского, считаете самыми удачными из проведенных в осеннем отрезке сезона-2023/24?

- Обязательно поставил бы в один ряд с александрийской домашнюю игру ¼ финала Кубка Украины с "Зарей" и встречу с киевским "Динамо" в чемпионате. Это тройка матчей, которыми мы все – футболисты, тренеры, персонал и весь клуб в целом можем гордиться, а болельщики от них получали максимальное удовольствие. Это очень важно для нас, ведь мы играем для этих людей и всегда приятно дарить им радость.

– В летний трансферный период команда пополнилась 13 футболистами. Как показала практика, не все из них оправдали ваши надежды…

– Можно и так сказать. Однако, это будет ответ не в полной мере. Чтобы футболист был интегрирован в новую команду, ее состав и стиль, должно совпасть немало. В отличие от летнего межсезонья сейчас у нас есть хоть и небольшая обойма, в которую входят 14 человек, но эти футболисты уже полгода вместе играли и теперь должны отправиться на тренировочный сбор. То есть все уже в равноценном состоянии можно полноценно тренироваться и в конце февраля продолжать сезон. Летом же у нас был дисбаланс, ведь к команде присоединился целый ряд футболистов, которые были не так подготовлены, как хотелось бы. В такой ситуации нужно было сначала их подготовить, чтобы они могли интенсивно играть – так, как мы требуем, и плюс их, новых футболистов, интегрировать в систему игры. А она у нас достаточно сложная. С какими бы отличными характеристиками футболист ни был, но интегрироваться в наш стиль не все могут. Потому и возникают определенные причины, по которым кто-то от нас ушел. Я бы не сказал, что мы совершили какие-то трансферные ошибки. Нет. Так что не думаю, что в данном случае стоит об этом говорить.

- Сегодня два игрока вашей команды – Владимир Салюк и Максим Брагару являются объектом повышенного внимания со стороны других клубов. Думали о том, кем сможете их заменить в случае ухода из "Черноморца"?

– Думаю, что они в нашей команде еще останутся. Обоим было бы целесообразно некоторое время поиграть в "Черноморце", чтобы продолжать прогрессировать. Если же говорить отдельно по каждому игроку, то начну с Салюка. Я не думаю о том, как его кем-то заменить. Думаю, как успокоить и поддержать игрока. Вы, вероятно, понимаете, что он очень быстро вышел на данный уровень и у него произошел определенный перепад. Возможно, психологически парню сложновато. В таких случаях, как говорится, навалилось на него много всего – и клуб, и молодежная сборная. В результате на определенном этапе у него что-то сложилось неудачно, вот он и допустил несколько результативных ошибок. Так что повторюсь: не думаю над тем, кем Салюка заменить. Пусть он просто успокоится, поиграет еще у нас некоторое время и продолжит свой путь вверх к большому футболу. У него все для этого есть. Уверен, все у него получится. Что касается Брагару, то с ним ситуация намного легче, ведь он больше времени находится на высоком уровне. К тому же Брагару более привычен к стрессу, вниманию и к тому, как против него действуют соперники на поле. Они, как известно, уделяют ему большое внимание. Поэтому считаю, что потенциал этого футболиста далеко не до конца раскрыт, поэтому будет лучше, если он весеннюю часть нынешнего чемпионата продолжит в "Черноморце" и будет прогрессировать и дальше.

- В очередной раз вернувшийся в Одессу Артур Авагимян после нескольких матчей, сыгранных в составе "Александрии", и дальше является одним из тех, на кого вы рассчитываете?

– Конечно! Это однозначно – да. Я знаю и хорошо понимаю, что Авагимян значит для футбольной Одессы. Мне это очень нравится. Вообще об этом футболисте могу говорить только добрые слова, потому что он для нашей команды является достаточно серьезной и положительной фигурой. Поэтому рассчитывая на него, хотим вместе с ним прогрессировать. Рады, что он и дальше будет помогать нашей команде, а мы – ему. Авагимяну играть в футбол еще долго, а добавлять в мастерстве никогда не поздно любому футболисту.

- Все ли легионеры кроме Дада, покинувшего "Черноморец" в разгар осенней части сезона, будут играть и весной?

– У меня нет никакой информации по каждому из наших легионеров, что он уже не у нас. Ничего такого не могу сказать. Все иностранцы приступят к зимней подготовке в составе нашей команды.

- Как иностранцы реагируют на воздушные тревоги и ракетно-дроновые обстрелы Одессы?

– Могу сказать, что не все так гладко и не все так просто. Конечно, для них это огромный стресс. Хотя давно известно, что человек понемногу привыкает ко всему. И если легионеры после нескольких случаев обстрелов Одессы все же находятся в команде, то это говорит о том, что каждая последующая воздушная атака проходит для них с меньшим стрессом. Сказать же, что кто-то из них чего-то явно опасается и по этой причине не хочет или не может играть, не могу. У нас нет такого. Все иностранцы терпеливо и ответственно работают, всячески стараясь помогать команде. Я доволен их работой. Их отношение к своим обязанностям правильно и максимально профессионально.

– Нынешний чемпионат на последнем рубеже начинал Олег Билык, затем играл Алексей Шевченко, а большую часть турнирного отрезка отыграл Даниил Варакута. Какими критериями руководствовались, прежде чем отдать предпочтение последнему из названных?

- Сначала, когда мы приглашали Шевченко, питали надежды, что он, придя из "Шахтера" к нам, будет играть. При этом были спокойны за последний рубеж, ведь есть еще и Билык, и младший Варакута. Но после нескольких игр я нашим голкиперам сказал: "Варакута среди вас хоть и самый молодой, но может случиться так, что он станет в ворота – и будет играть!". Эти слова оказались пророческими. Как-то так получилось, что после нескольких сыгранных Варакутой матчей у него все пошло, как надо. Хотя все мы хорошо понимаем, что в футболе все быстро меняется. Сейчас оно так, а как оно будет дальше – никто ничего не может предсказать. Шевченко нас покинул, и сейчас у нас пока только Варакута и Билык. И я не могу утверждать, что кто-то из них обязательно будет первым вратарем. Один и тот же шанс есть у каждого из них. Будем ставить в "рамку" того, кто будет лучше подготовлен в день игры.

- На вакантную позицию вратаря после ухода Шевченко планируете кого-то приглашать?

- Рисковать не будем, поэтому должны иметь трех голкиперов. В весенней части чемпионата у нас впереди еще 14 матчей, так что входить в турнирную дистанцию ​​только с двумя вратарями – это невозможно. Именно поэтому подумаем о том, чтобы пригласить третьего голкипера. А четвертым будет молодой вратарь нашей резервной команды, которого будем постепенно подтягивать ко взрослому футболу.

- Одесские болельщики начинают сватать в "Черноморец" бывшего голкипера "Миная" Александра Бандуру…

– (Смеется). Да, мы знаем об этом вратаре. Рассматриваем несколько кандидатур, и Бандура есть среди них. Так что увидим… Пока мы думаем о том, кому именно сделать предложение. Будем иметь трех голкиперов – будет хорошая конкуренция за место первого.

– Какие линии, по вашему мнению, нужно усиливать в первую очередь?

- Нам нужно точечно усилиться в каждой линии, ведь обойма немного маловата – 14 полевых игроков плюс несколько молодых. Тех, кто еще будет подтягиваться к "основе", ведь имеют для этого потенциал. Поэтому на весеннюю дистанцию ​​по матчам чемпионата и кубкового розыгрыша нужно еще четыре футболиста. Однако понимаем, что это очень сложно. Просто так брать в команду не будем никого. Возьмем только тех, в ком будет уверенность, что они "Черноморцу" помогут. Новички должны помочь нам играть в нашем стиле. Тех же, которые будут иметь другие характеристики, мы даже не будем рассматривать.

– В нынешнем сезоне "Черноморец" получил право играть в полуфинале Кубка Украины. Перспектива пробиться в финал, а там, вероятно, и получить возможность сыграть в еврокубковом турнире, является главным фактором в желании футболистов задержаться в Одессе подольше?

- На кубковый розыгрыш мы смотрим с пониманием того, что это довольно короткий путь к той цели, которой мы хотим достичь – играть в еврокубках. Так что если выиграть Кубок, то этот шанс становится реальностью. Для этого нужно победить в двух матчах. Конечно, это незаурядная мотивация и огромный шанс, который мы держим в уме. Но это не означает, что мы отказываемся от достижения высоких целей и в чемпионате.

Я считаю, что есть шансы попасть в ведущую группу команд, которые получат право представлять Украину на евроарене. Конечно, мы будем бороться за это на обоих фронтах – как в Кубке Украины, так и в чемпионате. Каких-либо приоритетов у нас абсолютно нет. Сыграть шестнадцать матчей к июню месяцу – какие здесь могут быть вопросы? Ничего сложного.

– Какие мнения превалируют у тренера за считанные дни до выхода из отпуска?

– Все в порядке, ведь все тренировочные сборы и контрольные матчи в соответствии с планом уже расписаны. Голова занята тем, чтобы достичь абсолютно идеального учебно-тренировочного процесса, чтобы мы смогли улучшить то, что требует этого в нашей игре. На это направляем все наши мысли: как построить работу, что для этого нужно сделать. То есть, ища новые пути и способы, думаем, как за период подготовки к весеннему отрезку сезона достичь улучшения наших действий на поле.

– С кем "Черноморец" будет играть в спаррингах и когда?

– Сейчас еще рано о них говорить. О чем могу сказать, так это о ближайших спаррингах. Они запланированы на 12 и 16 января. А состоятся контрольные матчи в Турции, куда мы планируем вылетать в пятницу, 5 числа.

– Как проводите отпуск?

– Знаете, в это тяжелое время не до отпусков. Не могу сказать, что это какой-нибудь отдых, ведь понимаем, в каком состоянии мы все живем. Поэтому сейчас такое понятие, как отпуск, носит совсем другой характер, чем раньше. Просто находишься дома, больше времени уделяя семье. Больше времени имеешь и на то, чтобы что-то спланировать и подумать, что именно улучшить в своей работе.

- Что в последнее время поразило вас больше всего в повседневной жизни Одессы?

- Сейчас такое время, что постоянно слышишь взрывы и узнаешь о трагедиях, бедах. Все это настолько отрицательно воспринимается, что на душе становится очень тяжело. Очень тяжело. Каждый раз, когда узнаешь подобную информацию, охватывают тяжелые ощущения. Надеюсь, молитвы миллионов людей за Украину не будут напрасны и Бог поможет нашему народу одержать победу над вселенским Злом.

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