Лидер Миная близок к смене клуба - переговоры на продвинутой стадии

Полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб близок к переходу в "Кривбасс", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, команда Юрия Вернидуба претендовала на атакующего хавбека еще летом, но тогда стороны не сошлись в цене. Сейчас переговоры дошли до более продвинутой стадии.

Отмечается, что кроме "Кривбасса" и "Руха" футболист входил в сферу интересов гданьской "Легии", которая предлагала за Твердохлеба 300 тысяч долларов. Однако "Минай" повысил ценник до 400-х.

Напомним, что контракт игрока с закарпатским клубом действителен до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч долларов.