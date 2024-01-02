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Лидер Миная близок к смене клуба - переговоры на продвинутой стадии

Премьер-лига

Атакующий полузащитник продолжит карьеру в "Кривбассе"

Лидер Миная близок к смене клуба - переговоры на продвинутой стадии

fcminaj.com

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Полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб близок к переходу в "Кривбасс", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, команда Юрия Вернидуба претендовала на атакующего хавбека еще летом, но тогда стороны не сошлись в цене. Сейчас переговоры дошли до более продвинутой стадии.

Отмечается, что кроме "Кривбасса" и "Руха" футболист входил в сферу интересов гданьской "Легии", которая предлагала за Твердохлеба 300 тысяч долларов. Однако "Минай" повысил ценник до 400-х.

Напомним, что контракт игрока с закарпатским клубом действителен до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч долларов.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Егор Твердохлеб
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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