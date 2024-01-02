Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Миная близок к смене клуба - переговоры на продвинутой стадии
Атакующий полузащитник продолжит карьеру в "Кривбассе"
fcminaj.com
Полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб близок к переходу в "Кривбасс", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, команда Юрия Вернидуба претендовала на атакующего хавбека еще летом, но тогда стороны не сошлись в цене. Сейчас переговоры дошли до более продвинутой стадии.
Отмечается, что кроме "Кривбасса" и "Руха" футболист входил в сферу интересов гданьской "Легии", которая предлагала за Твердохлеба 300 тысяч долларов. Однако "Минай" повысил ценник до 400-х.
Напомним, что контракт игрока с закарпатским клубом действителен до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч долларов.
Популярное сейчас
- Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж - Источник
- Ливерпуль побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч
- Гол Русина, претенденты на Довбика и Судакова, проблемы Зинченко. Главные новости за первое января
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО