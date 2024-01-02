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Бывший голкипер Миная может перейти в Черноморец

Премьер-лига

В Одессе рассматривают такую опцию

Бывший голкипер Миная может перейти в Черноморец

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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Бывший голкипер "Миная" Александр Бандура может перейти в "Черноморец". Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

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После того, как в Одессе распрощались с Алексеем Шевченко, в обойме Романа Григорчука остались два проверенных вратаря – Даниил Варакута и Алексей Билык. В клубе планируют пригласить еще одного опытного вратаря, а также подтянуть ближе к основе кого-то из молодежи в статусе четвертого голкипера.

На вакантную позицию претендует Александр Бандура. Он является одним из кандидатов, которые рассматриваются руководством и тренерским штабом "Черноморца". Отметим, что Бандура ушел из "Миная" из-за процесса сокращения клубных расходов. Игрой голкипера новый тренер закарпатцев Желько Любенович был доволен и хотел, чтобы Бандура остался.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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