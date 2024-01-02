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Белорусский защитник Колоса продолжит карьеру в Казахстане
Его контракт с украинским клубом завершился в конце 2023 года
Фото: із відкритих джерел
Белорусский защитник "Колоса" Николай Золотов продолжит карьеру в Казахстане. 29-летний футболист перешел в "Елимай", сообщает клубная пресс-служба.
Золотов стал игроком ковалевцев в феврале 2021 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину футболист выступал на правах аренды за французскую "Бастию".
В этом сезоне Золотов провел 12 матчей за "Колос" во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с украинским клубом завершился в декабре 2023 года.
"Елимай" завоевал право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе чемпионата Казахстана.
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