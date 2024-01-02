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Гай: Мне кажется, мы сможем найти общий язык с болельщиками и понять друг друга
Алексей говорит, что думает о том, чтобы встретиться с болельщиками Шахтера
Бывший полузащитник "
– Алексей, расскажите, где вы сейчас и чем занимаетесь?
– Я живу в Одессе вместе со своей семьей. Занимаюсь своим саморазвитием, учусь на тренера лицензии Pro.
– То есть официальной работы у вас сейчас нет?
– Да, нет.
– В последний раз ваша фамилия звучала в прессе, когда вы должны стать помощником ван Леувена в "Шахтере", но болельщики устроили акцию протеста и донецкий клуб в итоге вас не назначил. Как вы реагировали на хейт?
– Эта ситуация для меня была неприятной, я очень переживал и был взволнован. Я понимаю, что это испытание, и я должен его пройти достойно.
– Не пробовали ли вы встретиться с ультрас "Шахтера", чтобы поговорить и расставить все точки над "i"?
– Я думаю над этим. Мне кажется, мы сможем найти общий язык с болельщиками и понять друг друга.
– Вам не досадно, что против вас фанаты развернули такую жесткую кампанию, а например, Ракицкого, также игравшего в России, приняли в "Шахтере"?
– У каждого разные ситуации в жизни. Я очень рад за Ракицкого, что болельщики его простили и приняли. Но и не хочу сравнивать свою ситуацию с ним.
– Как вы получили предложение от "Шахтера"? Вам позвонил лично ван Леувен или Срна?
– Я не хочу конкретизировать фамилии. Это было коллегиальное решение.
- Нет ли у вас обиды на "Шахтер", что клуб пошел на поводу у болельщиков и не взял вас на работу?
– Обиды нет. Я это воспринимаю философски и сосредотачиваюсь на самоанализе – что я должен сделать, чтобы этого не произошло. Я верю, что буду в будущем работать в Шахтере.
– Не считаете ли вы ошибкой, что ушли из "Черноморца", надеясь получить работу в "Шахтере", а в конце концов остались ни с чем?
– Повторюсь, это испытание для меня. Так что должно было случиться.
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