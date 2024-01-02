Гай: Мне кажется, мы сможем найти общий язык с болельщиками и понять друг друга

Бывший полузащитник " Шахтера " и экс-ассистент главного тренера "Черноморца" Алексей Гай рассказал, чем о сейчас занимается, а также о том, почему у него не получилось трудоустроиться в донецком клубе.

– Алексей, расскажите, где вы сейчас и чем занимаетесь?

– Я живу в Одессе вместе со своей семьей. Занимаюсь своим саморазвитием, учусь на тренера лицензии Pro.

– То есть официальной работы у вас сейчас нет?

– Да, нет.

– В последний раз ваша фамилия звучала в прессе, когда вы должны стать помощником ван Леувена в "Шахтере", но болельщики устроили акцию протеста и донецкий клуб в итоге вас не назначил. Как вы реагировали на хейт?

– Эта ситуация для меня была неприятной, я очень переживал и был взволнован. Я понимаю, что это испытание, и я должен его пройти достойно.

– Не пробовали ли вы встретиться с ультрас "Шахтера", чтобы поговорить и расставить все точки над "i"?

– Я думаю над этим. Мне кажется, мы сможем найти общий язык с болельщиками и понять друг друга.

– Вам не досадно, что против вас фанаты развернули такую жесткую кампанию, а например, Ракицкого, также игравшего в России, приняли в "Шахтере"?

– У каждого разные ситуации в жизни. Я очень рад за Ракицкого, что болельщики его простили и приняли. Но и не хочу сравнивать свою ситуацию с ним.

– Как вы получили предложение от "Шахтера"? Вам позвонил лично ван Леувен или Срна?

– Я не хочу конкретизировать фамилии. Это было коллегиальное решение.

- Нет ли у вас обиды на "Шахтер", что клуб пошел на поводу у болельщиков и не взял вас на работу?

– Обиды нет. Я это воспринимаю философски и сосредотачиваюсь на самоанализе – что я должен сделать, чтобы этого не произошло. Я верю, что буду в будущем работать в Шахтере.

– Не считаете ли вы ошибкой, что ушли из "Черноморца", надеясь получить работу в "Шахтере", а в конце концов остались ни с чем?

– Повторюсь, это испытание для меня. Так что должно было случиться.