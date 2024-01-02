Мякушко покинул Колос

30-летний полузащитник " Колоса " Сергей Мякушко покинул ковалевский клуб.

Как сообщает клубная пресс-служба, срок действия контракта игрока истек 31 декабря 2023 года, стороны решили не продлевать сотрудничество.

Мякушко выступал за "Колос" с февраля 2022 года и суммарно провел за команду из Ковалевки 39 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

До перехода в "Колос" Мякушко такеж выступал за "Оболонь", "Динамо" Киев, "Говерлу", "Ворсклу", "Карпаты", "Минай", испанский "Алькоркон" и польское "Подбескидзе".

В 2017 году провел один матч за сборную Украины.