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Мякушко покинул Колос

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Стороны решили не продлевать контракт

Мякушко покинул Колос

instagram.com/fckoloskovalivka

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30-летний полузащитник "Колоса" Сергей Мякушко покинул ковалевский клуб.

Как сообщает клубная пресс-служба, срок действия контракта игрока истек 31 декабря 2023 года, стороны решили не продлевать сотрудничество.

Мякушко выступал за "Колос" с февраля 2022 года и суммарно провел за команду из Ковалевки 39 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

До перехода в "Колос" Мякушко такеж выступал за "Оболонь", "Динамо" Киев, "Говерлу", "Ворсклу", "Карпаты", "Минай", испанский "Алькоркон" и польское "Подбескидзе".

В 2017 году провел один матч за сборную Украины.

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Сергей Мякушко Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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