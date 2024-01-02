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Мякушко покинул Колос
Стороны решили не продлевать контракт
instagram.com/fckoloskovalivka
30-летний полузащитник "
Как сообщает клубная пресс-служба, срок действия контракта игрока истек 31 декабря 2023 года, стороны решили не продлевать сотрудничество.
Мякушко выступал за "Колос" с февраля 2022 года и суммарно провел за команду из Ковалевки 39 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.
До перехода в "Колос" Мякушко такеж выступал за "Оболонь", "Динамо" Киев, "Говерлу", "Ворсклу", "Карпаты", "Минай", испанский "Алькоркон" и польское "Подбескидзе".
В 2017 году провел один матч за сборную Украины.
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