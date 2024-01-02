Оболонь зимой избавится от хавбека и намерена усилиться тремя новичками

21-летний полузащитник " Оболони " Владислав Мухаматгалеев покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.ua.

В то же время, по данным источника, "пивовары" в ближайшее время рассчитывают укрепить свои ряды тремя новичками на позиции в обороне, полузащите и нападении.

Подопечные Валерия Иващенко выйдут из отпуска 8 января, а еще через десять дней транзитом через Кишинев отправятся на сбор в Турцию.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.