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Оболонь зимой избавится от хавбека и намерена усилиться тремя новичками
Зимние новости из стана пивоваров
Фото: fc.obolon.ua
21-летний полузащитник "
В то же время, по данным источника, "пивовары" в ближайшее время рассчитывают укрепить свои ряды тремя новичками на позиции в обороне, полузащите и нападении.
Подопечные Валерия Иващенко выйдут из отпуска 8 января, а еще через десять дней транзитом через Кишинев отправятся на сбор в Турцию.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.
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