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Оболонь зимой избавится от хавбека и намерена усилиться тремя новичками

Премьер-лига
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Зимние новости из стана пивоваров

Оболонь зимой избавится от хавбека и намерена усилиться тремя новичками

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

21-летний полузащитник "Оболони" Владислав Мухаматгалеев покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.ua.

В то же время, по данным источника, "пивовары" в ближайшее время рассчитывают укрепить свои ряды тремя новичками на позиции в обороне, полузащите и нападении.

Подопечные Валерия Иващенко выйдут из отпуска 8 января, а еще через десять дней транзитом через Кишинев отправятся на сбор в Турцию.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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