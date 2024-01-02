  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь изменила место дислокации на сборе в Турции и запланировала шесть спаррингов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь изменила место дислокации на сборе в Турции и запланировала шесть спаррингов

Премьер-лига
Обновлено

Валерий Иващенко рассказал о планах команды на зимних сборах

Оболонь изменила место дислокации на сборе в Турции и запланировала шесть спаррингов

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о планах подготовки подопечных к весенней части сезона.

"Поскольку изменилась дислокация команды на сборе в Турции (Лара вместо Белека), то и проведением контрольных поединков начали заниматься другие организаторы. Итак, 24 января померяемся силами с ФК "Малишева" (Косово), 27 – с чешским "Баником", 3 февраля – с "Ахалом" (Туркменистан), 7 – со "Шкупи" (Северная Македония), 10 – с "Кеге" (Дания). Еще уточняется соперник, с которым встретимся в Турции 31 января.

Возвращение домой запланировано на 13 февраля. Заключительный спарринг хотим провести в Киеве 17 февраля", - сказал Иващенко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.

Весеннюю часть сезона команда начнет матчем 18-го тура УПЛ с "Черноморцем", который состоится 24 февраля (базовая дата).

По теме
yellow-arrow
Красноречивый намек. Кривбасс в соцсетях опубликовал фото чемпионского Лестера
yellow-arrow
Филиппов: Осенью нам удалось победить и Шахтер и Динамо - это всегда очень положительные эмоции
yellow-arrow
Оболонь зимой избавится от хавбека и намерена усилиться тремя новичками
Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости