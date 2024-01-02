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Оболонь изменила место дислокации на сборе в Турции и запланировала шесть спаррингов
Валерий Иващенко рассказал о планах команды на зимних сборах
Фото: fc.obolon.ua
Главный тренер "
"Поскольку изменилась дислокация команды на сборе в Турции (Лара вместо Белека), то и проведением контрольных поединков начали заниматься другие организаторы. Итак, 24 января померяемся силами с ФК "Малишева" (Косово), 27 – с чешским "Баником", 3 февраля – с "Ахалом" (Туркменистан), 7 – со "Шкупи" (Северная Македония), 10 – с "Кеге" (Дания). Еще уточняется соперник, с которым встретимся в Турции 31 января.
Возвращение домой запланировано на 13 февраля. Заключительный спарринг хотим провести в Киеве 17 февраля", - сказал Иващенко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.
Весеннюю часть сезона команда начнет матчем 18-го тура УПЛ с "Черноморцем", который состоится 24 февраля (базовая дата).
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