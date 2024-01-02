Оболонь изменила место дислокации на сборе в Турции и запланировала шесть спаррингов

Главный тренер " Оболони " Валерий Иващенко рассказал о планах подготовки подопечных к весенней части сезона.

"Поскольку изменилась дислокация команды на сборе в Турции (Лара вместо Белека), то и проведением контрольных поединков начали заниматься другие организаторы. Итак, 24 января померяемся силами с ФК "Малишева" (Косово), 27 – с чешским "Баником", 3 февраля – с "Ахалом" (Туркменистан), 7 – со "Шкупи" (Северная Македония), 10 – с "Кеге" (Дания). Еще уточняется соперник, с которым встретимся в Турции 31 января.

Возвращение домой запланировано на 13 февраля. Заключительный спарринг хотим провести в Киеве 17 февраля", - сказал Иващенко.