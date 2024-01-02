Его хочет Аллегри. Tuttosport вынес эпопею Ювентуса с Судаковым на первую страницу печатного издания

Главный тренер " Ювентуса " Массимилиано Аллегри лично заинтересован в подписании 21-летнего хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

Об этом пишет печатное издание Tuttosport, которое в одном из номеров посвятило несколько полос украинцу и даже вынесло его анонс на титульную страницу.

Впрочем, по данным источника, подписать украинца "Юве" будет не так просто.

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Все дело в том, что "Шахтер" хочет получить за Судакова порядка 30-35 млн евро, а найти эту сумму "Юве" зимой не сможет без трансферов на выход.

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Многое будет зависеть от того, смогут ли туринцы продать своих молодых, но перспективных игроков - Матиаса Суле и Сэмюэла Айлинга-Джуниора.

Если все эти нюансы сложатся, трансфер Судакова будет возможен уже зимой.

Также отмечается, что туринцы следят за Калвином Филлипсом из "Манчестер Сити", Пьером-Эмилем Хёйбьергом из "Тоттенхэма", Санди Ловричем из "Удинезе" и Мортеном Френдрупом из "Дженоа", но именно Судаков является приоритетом на подписание.