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Его хочет Аллегри. Tuttosport вынес эпопею Ювентуса с Судаковым на первую страницу печатного издания
В Италии продолжают обсуждать, найдет ли Юве деньги на покупку украинца
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Главный тренер "
Об этом пишет печатное издание Tuttosport, которое в одном из номеров посвятило несколько полос украинцу и даже вынесло его анонс на титульную страницу.
Впрочем, по данным источника, подписать украинца "Юве" будет не так просто.
Все дело в том, что "Шахтер" хочет получить за Судакова порядка 30-35 млн евро, а найти эту сумму "Юве" зимой не сможет без трансферов на выход.
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Многое будет зависеть от того, смогут ли туринцы продать своих молодых, но перспективных игроков - Матиаса Суле и Сэмюэла Айлинга-Джуниора.
Если все эти нюансы сложатся, трансфер Судакова будет возможен уже зимой.
Также отмечается, что туринцы следят за Калвином Филлипсом из "Манчестер Сити", Пьером-Эмилем Хёйбьергом из "Тоттенхэма", Санди Ловричем из "Удинезе" и Мортеном Френдрупом из "Дженоа", но именно Судаков является приоритетом на подписание.
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