Мацапура: По планам присоединиться к общей группе Зари на зимних сборах

Голкипер "Зари" Дмитрий Мацапура продолжает свое восстановление после тяжелого повреждения.

"Получил травму на последних зимних сборах. Травма оказалась тяжелой, поэтому учитывая это, неудивительно, что были осложнения. Но они не связаны со связками, а более к моим движениям.

По планам присоединиться к общей группе на зимних сборах. Уже очень соскучился по футболу и команде. Хотел бы поблагодарить всех кто помогает и поддерживает. Это вносит большой вклад в мое возвращение. Будем упорно работать, чтобы в следующем году были только победы", - поделился Мацапура.