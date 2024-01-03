Иващенко: Оболонь была одной из тех команд, которые страдали от судейских ошибок

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал, что помешало его подопечным выступить лучше в первой части сезона.

- Думаю, что где-то 2-3 очка мы потеряли в календарных матчах, где не должны были этого делать. Но, убежден, что и большинство моих коллег из других команд также могли бы сказать, что их подопечные заслуживали лучшей участи. Хотя не считайте меня оригиналом, однако именно "Оболонь" была одной из тех команд, которые страдали от судейских ошибок.

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- Были ли поединки, которые "пивовары" провалили?

- Да, с ЛНЗ. К счастью, в большинстве других мы ни в чем не уступали визави. Другое дело, что уровень исполнительского мастерства подопечных не всегда позволял нам склонять чаши весов даже в тех противостояниях, где, казалось, победа уже никуда не денется. Как это было в поединке с "Вересом". Больше всего же порадовала волевая победа над "Днепром-1".

- В текущем сезоне "Оболонь" вернулась в элиту после довольно длительного перерыва. Какое место в турнирной таблице после осенней части сезона считали бы хорошим заделом?

- Я всегда стараюсь быть реалистом и если бы замкнули первую десятку, то был бы доволен, - сказал Иващенко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.