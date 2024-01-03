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Аренда Нери Кастильо из Шахтара - второй худший зимний трансфер Ман Сити по версии ESPN

Премьер-лига
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Мексиканец не заиграл ни в Шахтере, ни в Манчестер Сити

Аренда Нери Кастильо из Шахтара - второй худший зимний трансфер Ман Сити по версии ESPN

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Авторитетный портал ESPN опубликовал свой рейтинг лучших и худших зимних трансферов клубов АПЛ в истории.

Возглавил своеобразный антирейтинг "Манчестер Сити" тарнсфер Уилфрид Бони из "Суонси" за 25 млн фунтов в 2015-м году.

А вот на втором месте - аренда мексиканца Нери Кастильо из "Шахтера" в 2008 году, за которую клуб заплатил 5 миллионов евро. В составе "горожан" мексиканский полузащитник провел всего 9 матчей и не отметился результативными действиями.

"Кастильо стал рекордным приобретением "Шахтера", когда он перешел из "Олимпиакоса" за 20 миллионов евро летом 2007 года. Однако после того, как нападающему не удалось произвести впечатление в Украине, в январе 2008 года Свен-Йоран Эрикссон предложил нападающему спасательный круг, и клуб оформил аренду на один год.

Затем в свой первый месяц в Англии игрок сборной Мексики сломал плечо, после чего толком так и не смог набрать игровой импульс. В конце концов он вернулся в "Шахтер" год спустя, сыграв всего девять матчей за клуб Премьер-лиги", - пишет ESPN.

Напомним, что Кастильо пробыл в "Шахтере" 4 года и 4 раза отправлялся в аренду. За "горняков" в общей сложности сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Нери завершил карьеру в 2014-м в возрасте 30 лет.

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Шахтер (Донецк) Нери Кастильо Манчестер Сити
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Михаил Черныш
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