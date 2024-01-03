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Кане: Я столько футболок и вещей привез в Мали, что уже не удивляюсь, когда встречаю людей в одежде Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек проводит зимний отпуск у себя на родине

Кане: Я столько футболок и вещей привез в Мали, что уже не удивляюсь, когда встречаю людей в одежде Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Малийский полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане рассказал, как он проводит свой зимний отпуск.

– Ибрахим, наши приветствия. С Новым годом! Есть несколько минут на разговор?

– Приветствую и вас. Даже не ожидал, что мне кто-то будет звонить по телефону в отпуске, чтобы говорить о работе, но я рад, что не забыли. Как раз заканчиваю утреннюю пробежку, и вы мне своим звонком выключили любимый трек, звучавший в наушниках, но не беда, дослушаю вечером (смеется).

– Праздничный стол был щедрым?

– Да уж, было что поесть и выпить, но никакого алкоголя на моем столе нет, даже шампанского не употребляю. Итак, пил оранжевый сок со льдом.

– Как поддерживаешь форму в отпуске?

- У каждого из нас есть индивидуальный план подготовки к сезону, необходимо его соблюдать. У меня никогда не было проблем с лишним весом, но пробежки утром и вечером, занятия в тренажерке почти каждый день. Просыпаться приходится рано, пока температура воздуха позволяет поработать себе в удовольствие. У меня в Бамако много друзей, есть и те, с кем начинали вместе заниматься футболом. Потому компанию для занятий спортом найти вообще не проблема.

- Значит бренд "Ворсклы" в Мали известен?

- Я столько игровых футболок и тренировочных вещей подарил, что уже и не удивляюсь, когда по улице идет совсем не знакомый мне человек в брендированной одежде "Ворсклы". Бывает, говорю "Привет, где взял?" (смеется).

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Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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