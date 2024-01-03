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Голкипер Зари близок к возвращению после тяжелой травмы

Премьер-лига

Дмитрий Мацапура планирует вернуться к тренировкам на зимних сборах

Голкипер Зари близок к возвращению после тяжелой травмы

Фото: Ольга Щербицька

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Голкипер "Зари" Дмитрий Мацапура рассказал о том, как проходит его восстановление после тяжелой травмы.

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"Получил травму на последних зимних сборах. Травма оказалась тяжелой, поэтому, учитывая это, не удивительно, что были осложнения, но они не связаны со связками, а больше касались моих движений.

В планах присоединиться к общей группе на зимних сборах. Уже очень соскучился за футболом и командой. Хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает и поддерживает. Это вносит большой вклад в мое возвращение. Будем упорно работать, чтобы в следующем году были лишь победы", – сказал голкипер.

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Источник:
Инстаграм Зари
Опубликовал: Михаил Черныш
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