Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Зари близок к возвращению после тяжелой травмы
Дмитрий Мацапура планирует вернуться к тренировкам на зимних сборах
Фото: Ольга Щербицька
Голкипер "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Получил травму на последних зимних сборах. Травма оказалась тяжелой, поэтому, учитывая это, не удивительно, что были осложнения, но они не связаны со связками, а больше касались моих движений.
В планах присоединиться к общей группе на зимних сборах. Уже очень соскучился за футболом и командой. Хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает и поддерживает. Это вносит большой вклад в мое возвращение. Будем упорно работать, чтобы в следующем году были лишь победы", – сказал голкипер.
Популярное сейчас
- Алиев и Ракицкий посетили Донецкую область. ФОТО
- Официально: Коноплянка покинул Клуж
- Минай объявил о подписании первого зимнего новичка
- "Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО