Голкипер Зари близок к возвращению после тяжелой травмы

Голкипер " Зари " Дмитрий Мацапура рассказал о том, как проходит его восстановление после тяжелой травмы.

"Получил травму на последних зимних сборах. Травма оказалась тяжелой, поэтому, учитывая это, не удивительно, что были осложнения, но они не связаны со связками, а больше касались моих движений.

В планах присоединиться к общей группе на зимних сборах. Уже очень соскучился за футболом и командой. Хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает и поддерживает. Это вносит большой вклад в мое возвращение. Будем упорно работать, чтобы в следующем году были лишь победы", – сказал голкипер.