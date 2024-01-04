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Яцык: Заря находится не на том месте, где должна быть

Премьер-лига

Хавбек подвел итоги первой половины сезона

Яцык: Заря находится не на том месте, где должна быть

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Полузащитник "Зари" Александр Яцык подвел итоги выступления команды в осенней части сезона.

"Заря" находится не на том месте, где должна быть. Мы постараемся исправить это положение. Я надеюсь, хорошо проведем зимние сборы и лучше подготовимся ко второй части УПЛ.

Что нам не удалось? Был какой-то нефарт, неуверенность после первых двух поражений, смена тренера. Начинаешь перестраиваться на новые требования и снова результата нет - надо выигрывать, а все давит на нас.

Для себя я могу выделить позитив в том, что играл в еврокубках, в чемпионате сыграл много игр с первых минут. Это мой первый сезон в УПЛ - для меня эти игры были очень важными", - поделился Яцык.

Сейчас "Заря" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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