Яцык: Заря находится не на том месте, где должна быть

Полузащитник "Зари" Александр Яцык подвел итоги выступления команды в осенней части сезона.

"Заря" находится не на том месте, где должна быть. Мы постараемся исправить это положение. Я надеюсь, хорошо проведем зимние сборы и лучше подготовимся ко второй части УПЛ.

Что нам не удалось? Был какой-то нефарт, неуверенность после первых двух поражений, смена тренера. Начинаешь перестраиваться на новые требования и снова результата нет - надо выигрывать, а все давит на нас.

Для себя я могу выделить позитив в том, что играл в еврокубках, в чемпионате сыграл много игр с первых минут. Это мой первый сезон в УПЛ - для меня эти игры были очень важными", - поделился Яцык.