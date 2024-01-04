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Хавбек Днепра-1: Мы учились играть без Довбика. А потом приехал Филиппов

Премьер-лига

Валентин Рубчинский рассказал о первой части сезона

Хавбек Днепра-1: Мы учились играть без Довбика. А потом приехал Филиппов

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский подвел итоги первой части сезона для своей команды.

- Зимняя пауза была своевременной для "Днепра-1"?

- Мы едва ли не самыми первыми начали играть. Под конец уже немного "наелись". Хорошо, что в конце сезона был результат, что добавляло команде вдохновения.

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- Что стало ключевым в восхождении "Днепра-1" наверх после ужасного старта сезона?

- Летом пришли в команду новички. У них не было времени адаптироваться. Понадобилось время, чтобы мы изучили манеру игры друг друга. Это стало залогом выхода из кризиса.

- Отъезд Артема Довбика в "Жирону" сильно ударил по команде?

- Было тяжело. Вся игра "Днепра-1" строилась вокруг Артема и мы должны были учиться играть без Довбика. Потом приехал Александр Филиппов и стал неплохой заменой. Начал забивать, отдавать голевые пасы.

- Матчи против каких соперников вам запомнились больше всего?

- В этом сезоне победа над "Шахтером" (3:1). Начали не очень, пропустили быстрый гол, потеряли темп. Потом удалось наладить игру, отыграться. Стало легче, поймали нашу игру и уже не отдали ее.

- "Днепр-1" заходил в сезон с Александром Кучером, но после первых матчей он подал в отставку после серии неудачных результатов. Где сломался механизм, который привел "Днепр-1" ко второму месту в прошлом сезоне?

- Я считаю, что мы провалили сборы. Готовились в Ужгороде, но соперники были совсем не того уровня, как "Панатинаикос". Во-вторых, в команду пришли 5-6 человек, нужно было сыграться, почувствовать ритм, - объяснил Рубчинский.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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