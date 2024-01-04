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"Это фантастика". Кушниренко назвал матчи, которые ему больше всего запомнились в первой части сезона

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Хавбек отметил две игры

"Это фантастика". Кушниренко назвал матчи, которые ему больше всего запомнились в первой части сезона

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко рассказал о самых памятных матчах.

- Поделись немного своими впечатлениями от первой половины УПЛ, каких соперников ты бы отметил?

- Я бы отметил две игры. Первая - это домашняя игра против "Динамо". Это игра, которая не забудется ни мне, ни нашим фанатам. 3:2, в меньшинстве, о таком результате можно было только мечтать.

Вторая игра - это кубковая игра с "Днепром-1". Такая напряженная и драматическая концовка - гол на последних минутах, затем серия пенальти. Это, конечно, фантастика. Эти две игры мне очень сильно запомнились. Хочется побольше таких игр, которые будут нравиться нашим фанатам и чтобы они получали удовольствие от нашей игры и побед.

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- С точки зрения болельщика, в таких играх все складывается идеально: напряжение до последних секунд, серия пенальти, драматизм. Как это все ты переживаешь на поле? Чувствуется такое же волнение, или наоборот - все мысли на поле?

- Скажу точно, что когда ты смотришь на такие матчи со стороны, то волнуешься больше, чем, когда ты на поле. Эти эмоции не передать. Это были фантастические моменты и они точно запомнятся на всю жизнь, - отметил Кушниренко.

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Полесье (Житомир) Богдан Кушниренко
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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