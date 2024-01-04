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Рубчинский: В вылете Днепра-1 из еврокубков можно винить только себя

Премьер-лига

Днепровский клуб за один сезон вылетел из всех турниров УЕФА

Рубчинский: В вылете Днепра-1 из еврокубков можно винить только себя

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский поделился своим мнением по поводу неудачного выступления команды в еврокубках этого сезона.

- "Днепру-1" долго будут вспоминать тот факт, что вы первый в истории клуб, который за один сезон вылетел из всех турниров УЕФА. Что скажете о соперниках, с которыми пришлось играть в еврокубках?

- Неприятно было вылетать из трех еврокубков. В такое время попали, когда пошел спад у команды. В прошлом году мы играли в группе ЛК, в этом году никуда не вышли, а в следующий раз может еще дальше пройти.

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В первом матче с "Панатинаикосом" мы во втором тайме провалились, пропустили несколько контратак, а так игра была равной. В Афинах дали бой, могли дожимать соперника, но мы многих игроков потеряли из-за отравления. Со "Славией" не пошла первая игра, они тактически и физически нас переиграли, а потом было тяжело с 0:3 отыгрываться.

Вылет от "Спартака" - это уже пошел эффект накопления. Поражение за поражением, потом ушел тренер. На ответный матч выходили под руководством Валерия Городова и Евгения Барышникова.

- Внутри команды не доходило до обоюдных обвинений?

- Крайнего никто не искал. Все понимали, что обвинять можно только себя. Может, из-за этого впоследствии пришел результат.

- По своему потенциалу "Днепр-1", несмотря на все проблемы, мог проходить в евроосень?

- Если бы мы играли так, как в середине чемпионата, то могли рассчитывать на успех, - сказал Рубчинский.

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СК Днепр-1 Валентин Рубчинский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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