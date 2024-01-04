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Кушниренко: Судаков - самый сильный соперник, против которого я играл. Это игрок-топ уровня

Премьер-лига

Хавбек "Полесья" пообщался с клубной пресс-службой

Кушниренко: Судаков - самый сильный соперник, против которого я играл. Это игрок-топ уровня

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Короткий полублиц: самая сильная команда против которой приходилось играть в осенней части?

- Это "Шахтер". Все игроки "Шахтера" очень хорошо и классно работают с мячом, хорошо открываются и предлагают себя. Видно поставленную игру, мастерство каждого игрока. Они индивидуально сильны. Я не играл с первых минут, но вышел на замену. Наблюдал первый тайм и мне было приятно смотреть на эту команду, как они играют. Но я считаю, что мы - молодцы и дали хороший бой этому сопернику.

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- Самый сильный индивидуальный соперник, против которого пришлось играть?

- Думаю, что это - Судаков. Когда я вышел на замену в матче с "Шахтером", я играл именно против него. И его работа с мячом, способность открыться, видение поля - это игрок топ-уровня.

- Лучшая защита, которая противостояла "Полесью" в осенней части?

- Трудно было с теми командами, которые закрывались и играли в пять защитников. Такую насыщенную оборону очень трудно открывать. Но очень сложно кого-то выделить. Но назову, наверное, "Кривбасс", думаю так.

- Наиболее изнурительная игра была против?

- Думаю, именно против "Динамо" (Киев). И эмоционально, и физически. После финального свистка я упал на поле и не мог поверить, что мы выдержали эту игру в меньшинстве и отдали этой игре столько сил и эмоций. Это было и приятно, и изнурительно.

- Соперник, который удивил больше всего и чем?

- Вероятно, это "Кривбасс". Они идут довольно высоко, у них довольно хорошая игра, хорошая команда, хорошие игроки, они физически сильны, команда бежит вперед. Именно эта команда очень понравилась в первой половине, - сказал Кушниренко.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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