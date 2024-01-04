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Александрия пытается подписать испанского форварда
Украинский клуб сделал Приштине уже второе предложение по Джалену Блесану
фото из свободных источников
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Источник пишет, что украинский клуб изначально сделал предложение, которое было отклонено. Впрочем, это не остановило украинский клуб, который направил второе, улучшенное предложение, на которое сейчас ждет ответа.
Отметим, что у Блесана есть также гражданство США. В текущем сезоне он провел 18 матчей за "Приштину", отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
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