  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия пытается подписать испанского форварда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия пытается подписать испанского форварда

Премьер-лига
Обновлено

Украинский клуб сделал Приштине уже второе предложение по Джалену Блесану

Александрия пытается подписать испанского форварда

фото из свободных источников

Новина українською

"Александрия" пытается подписать 22-летнего испанского форварда косовской "Приштины" Джалена Блесана, сообщает албанское издание Telegrafi.

Источник пишет, что украинский клуб изначально сделал предложение, которое было отклонено. Впрочем, это не остановило украинский клуб, который направил второе, улучшенное предложение, на которое сейчас ждет ответа.

Отметим, что у Блесана есть также гражданство США. В текущем сезоне он провел 18 матчей за "Приштину", отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Бабич: Возможно, в вопросе мастерства чемпионат и просел, но этот сезон значительно интереснее предыдущих
yellow-arrow
Официально: Ворскла назначила Долганского и.о. главного тренера
yellow-arrow
Экс-форвард Ингульца и Колоса может вернуться в Украину
ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegrafi
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости