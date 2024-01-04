Александрия пытается подписать испанского форварда

" Александрия " пытается подписать 22-летнего испанского форварда косовской "Приштины" Джалена Блесана, сообщает албанское издание Telegrafi.

Источник пишет, что украинский клуб изначально сделал предложение, которое было отклонено. Впрочем, это не остановило украинский клуб, который направил второе, улучшенное предложение, на которое сейчас ждет ответа.

Отметим, что у Блесана есть также гражданство США. В текущем сезоне он провел 18 матчей за "Приштину", отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.