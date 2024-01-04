Бабич: Возможно, в вопросе мастерства чемпионат и просел, но этот сезон значительно интереснее предыдущих

Бывший тренер " Кривбасса " Александр Бабич оценил выступления команды Юрия Вернидуба в осенней части текущего сезона.

- "Кривбасс" – лидер УПЛ после первой части сезона. Это сенсация или закономерность?

– Учитывая то, что в начале чемпионата мало кто этого ждал, то, скорее всего, это сенсация. Но если анализировать результаты матчей и саму игру, то у нас две команды-открытия – "Кривбасс" и "Полесье" – заслуживают те позиции, на которых находятся.

– По сути сейчас в "Кривбассе" собраны те же футболисты, которые играли в команде прошлого сезона, когда она даже не попала в еврокубки. Так чем можно объяснить такой турнирный прогресс?

– Во-первых, футболисты сыгрались. Там есть и молодые, и более опытные игроки. Есть те, что неплохо думают на поле, есть более быстрые, и в этот момент заметно, что тренерский штаб во главе с Вернидубом выставляет правильный набор футболистов, у которых есть баланс как в игре в обороне, в атаке и в переходных фазах. Речь о правильном тактическом выборе и работе игроков всей команды в среднем блоке, никто не выпадает в игре без мяча. Если же кто-то выпадает в игре против мяча или в обороне, могут возникать проблемы. В этом отрезке сезона было мало матчей Кривбасса, в которых кто-то выпадал.

– А не видите ли вы в этом то, что общий уровень чемпионата просел?

– Если сравнивать игру "Кривбасса" и соперников, то "Кривбасс" хорошо закрывается и у соперников не всегда хватает индивидуального мастерства, чтобы вскрыть эту оборону. Возможно, в индивидуальном мастерстве футболистов чемпионат и несколько просел. Но если брать во внимание средний уровень наших команд, интрига в турнирной таблице есть и, возможно, даже наоборот надо сказать, что этот сезон значительно интереснее предыдущих.