  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич: Возможно, в вопросе мастерства чемпионат и просел, но этот сезон значительно интереснее предыдущих
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич: Возможно, в вопросе мастерства чемпионат и просел, но этот сезон значительно интереснее предыдущих

Премьер-лига

Экс-тренер Кривбасса высказался об успехах криворожской команды в нынешнем сезоне

Бабич: Возможно, в вопросе мастерства чемпионат и просел, но этот сезон значительно интереснее предыдущих

Новина українською

Бывший тренер "Кривбасса" Александр Бабич оценил выступления команды Юрия Вернидуба в осенней части текущего сезона.

- "Кривбасс" – лидер УПЛ после первой части сезона. Это сенсация или закономерность?

– Учитывая то, что в начале чемпионата мало кто этого ждал, то, скорее всего, это сенсация. Но если анализировать результаты матчей и саму игру, то у нас две команды-открытия – "Кривбасс" и "Полесье" – заслуживают те позиции, на которых находятся.

– По сути сейчас в "Кривбассе" собраны те же футболисты, которые играли в команде прошлого сезона, когда она даже не попала в еврокубки. Так чем можно объяснить такой турнирный прогресс?

– Во-первых, футболисты сыгрались. Там есть и молодые, и более опытные игроки. Есть те, что неплохо думают на поле, есть более быстрые, и в этот момент заметно, что тренерский штаб во главе с Вернидубом выставляет правильный набор футболистов, у которых есть баланс как в игре в обороне, в атаке и в переходных фазах. Речь о правильном тактическом выборе и работе игроков всей команды в среднем блоке, никто не выпадает в игре без мяча. Если же кто-то выпадает в игре против мяча или в обороне, могут возникать проблемы. В этом отрезке сезона было мало матчей Кривбасса, в которых кто-то выпадал.

– А не видите ли вы в этом то, что общий уровень чемпионата просел?

– Если сравнивать игру "Кривбасса" и соперников, то "Кривбасс" хорошо закрывается и у соперников не всегда хватает индивидуального мастерства, чтобы вскрыть эту оборону. Возможно, в индивидуальном мастерстве футболистов чемпионат и несколько просел. Но если брать во внимание средний уровень наших команд, интрига в турнирной таблице есть и, возможно, даже наоборот надо сказать, что этот сезон значительно интереснее предыдущих.

По теме
yellow-arrow
Официально: Ворскла назначила Долганского и.о. главного тренера
yellow-arrow
Александрия пытается подписать испанского форварда
yellow-arrow
Экс-форвард Ингульца и Колоса может вернуться в Украину
Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости