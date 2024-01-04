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Рубчинский: Без Довбика Днепру-1 было тяжело, но затем пришел Филиппов и стал неплохой заменой

Премьер-лига

Хавбек Днепра-1 подвел итог осенней части сезона

Рубчинский: Без Довбика Днепру-1 было тяжело, но затем пришел Филиппов и стал неплохой заменой

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский подвел итог осенней части сезона для своей команды, которую днепряне завершили на 2-м месте в турнирной таблице.

– Зимняя пауза была своевременной для "Днепра-1"?

– Мы едва ли не самыми первыми начали играть. Под конец уже немного "наелись". Хорошо, что в конце сезона был результат, что добавляло команде вдохновения.

– Что стало ключевым в восхождении "Днепра-1" наверх после ужасного старта сезона?

– Летом пришли в команду новички. У них не было времени адаптироваться. Понадобилось время, чтобы мы изучили манеру игры друг друга. Это стало залогом выхода из кризиса.

– Отъезд Артема Довбика в "Жирону" сильно ударил по команде?

– Было тяжело. Вся игра "Днепра-1" строилась вокруг Артема и мы должны были учиться играть без Довбика. Потом приехал Александр Филиппов и стал неплохой заменой. Начал забивать, отдавать голевые пасы.

– Матчи против каких соперников вам запомнились больше всего?

– В этом сезоне победа над "Шахтером" (3:1). Начали не очень, пропустили быстрый гол, потеряли темп. Потом удалось наладить игру, отыграться. Стало легче, поймали нашу игру и уже не отдали ее.

– "Днепр-1" заходил в сезон с Александром Кучером, но после первых матчей он подал в отставку после серии неудачных результатов. Где сломался механизм, который привел "Днепр-1" ко второму месту в прошлом сезоне?

– Я считаю, что мы провалили сборы. Готовились в Ужгороде, но соперники были совсем не того уровня, как "Панатинаикос". Во-вторых, в команду пришли 5-6 человек, нужно было сыграться, почувствовать ритм.

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СК Днепр-1 Валентин Рубчинский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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