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Оболонь попрощалась с 22-летним форвардом
Станислав Василенко покинул киевскую команду
fc.obolon.ua
22-летний нападающий "
Как сообщает пресс-служба "пивоваров", стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон.
Напомним, что Василенко присоединился к "Оболони" летом 2020 года.В футболке "бело-зеленых" нападающий провел 7 матчей в первой лиге. Играл в аренде за "Чайку" (Петропавловская Борщаговка) и "Подолье".
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
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