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Оболонь попрощалась с 22-летним форвардом

Премьер-лига

Станислав Василенко покинул киевскую команду

Оболонь попрощалась с 22-летним форвардом

fc.obolon.ua

Новина українською

22-летний нападающий "Оболони" Станислав Василенко покинул киевский клуб.

Как сообщает пресс-служба "пивоваров", стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

Напомним, что Василенко присоединился к "Оболони" летом 2020 года.В футболке "бело-зеленых" нападающий провел 7 матчей в первой лиге. Играл в аренде за "Чайку" (Петропавловская Борщаговка) и "Подолье".

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Оболонь (Киев) Станислав Василенко
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
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