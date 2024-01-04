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Кушниренко: Игру с Динамо я не забуду. 3:2 в меньшинстве - о таком можно только мечтать

Премьер-лига
Обновлено

Матч выдался действительно эмоциональным

Кушниренко: Игру с Динамо я не забуду. 3:2 в меньшинстве - о таком можно только мечтать

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко рассказал о наиболее запоминающихся матчах осенней части текущего сезона.

- Поделись немного своими впечатлениями от первой половины УПЛ, каких соперников ты отметил бы?

- Я бы отметил две игры. Первая – это домашняя игра против "Динамо". Это игра, которую не забуду ни я, ни наши фанаты. 3:2, в меньшинстве, о таком исходе можно было только мечтать.

Вторая игра – это кубковая игра с "Днепром-1". Такая напряженная и драматическая концовка – гол на последних минутах, впоследствии серия пенальти. Это конечно фантастика. Эти две игры мне очень сильно запомнились. Хочется побольше таких игр, которые будут нравиться нашим фанатам и чтобы они получали удовольствие от нашей игры и побед.

С точки зрения болельщика, в таких играх все складывается идеально: напряжение до последних секунд, серия пенальти, драматизм. Как это ты все переживаешь на поле? Ощущается ли такое же волнение или наоборот – все мысли на поле?

Скажу точно, что когда ты смотришь на такие матчи со стороны, то волнуешься больше, чем когда ты на поле. Эти эмоции не передать. Это были фантастические моменты, и они точно запомнятся на всю жизнь.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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