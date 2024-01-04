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Хавбек Полесья: Хочется завершить сезон с медалями

Премьер-лига
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Полесье "взорвало" осеннюю часть сезона

Хавбек Полесья: Хочется завершить сезон с медалями

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Хавбек "Полесья" Богдан Кушниренко поделился ожиданиями от весенней части сезона.

На зимний перерыв житомирская команда ушла третьей в турнирной таблице.

"Отдохнуть удалось, но все равно в голове – второй круг. Хочется добиться поставленных целей. Могу сказать, что с нетерпением жду возвращения чемпионата и хочется завершить его с медалями.

Если говорить о конкурентах, то первая пятерка, которая сложилась, все могут побороться как за первое место, так и оказаться на пятом. Но не следует недооценивать команды, идущие на шестом и седьмом местах. Вспомним тот сезон, когда "Александрия" занимала пятое место, если не ошибаюсь, "Ворскла" была на шестом, был отрыв в очков 12, но в конце сезона именно "Ворскла" получила путевку в евроросезон. Потому не следует недооценивать команды.

Но я думаю, что самая интересная борьба будет между той пятеркой, которая сейчас есть. Интрига может быть до конца, но тем интереснее смотреть", – сказал Кушниренко.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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