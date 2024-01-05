Полузащитник Зари стал свободным агентом

"Заря" и полузащитник Юрий Тлумак по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество, хотя контракт действовал до конца 2024 года. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, у 21-летнего футболиста есть предложения о продолжении карьеры от трех команд УПЛ и Первой лиги. Конкретика в этом вопросе должна появиться на следующей неделе.

В нынешнем сезоне Тлумак провел за "Зарю" один поединок в чемпионате УПЛ и еще в трех был в запасе.

Напомним, Тлумак является воспитанником львовских "Карпат", а также один сезон он провел в дубле киевского "Динамо". Первую половину сезона 2021/22 Юрий играл за одесский "Черноморец".