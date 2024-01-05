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Максим Белый завершил карьеру футболиста в возрасте 33 лет

Премьер-лига

Теперь он сосредоточится на тренерской работе

Максим Белый завершил карьеру футболиста в возрасте 33 лет

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник львовского "Руха" Максим Белый решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает Sport.ua.

По информации источника, отныне он сосредоточится на тренерской работе в клубной академии, где будет отвечать за подготовку 16-летних игроков.

В активе 33-летнего Белого, кроме "Руха", есть выступления за донецкий "Шахтер-3", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Мариуполь",
одесский "Черноморец" и хорватский "Хайдук".

Максим Белый в свое время также провел 50 матчей за сборные Украины разных возрастных групп. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди юниоров (U-19).

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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