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Максим Белый завершил карьеру футболиста в возрасте 33 лет
Теперь он сосредоточится на тренерской работе
Фото: ФК Рух
Защитник львовского "Руха" Максим Белый решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает Sport.ua.
По информации источника, отныне он сосредоточится на тренерской работе в клубной академии, где будет отвечать за подготовку 16-летних игроков.
В активе 33-летнего Белого, кроме "Руха", есть выступления за донецкий "Шахтер-3", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Мариуполь",
одесский "Черноморец" и хорватский "Хайдук".
Максим Белый в свое время также провел 50 матчей за сборные Украины разных возрастных групп. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди юниоров (U-19).
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