Максим Белый завершил карьеру футболиста в возрасте 33 лет

Защитник львовского "Руха" Максим Белый решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает Sport.ua.

По информации источника, отныне он сосредоточится на тренерской работе в клубной академии, где будет отвечать за подготовку 16-летних игроков.

В активе 33-летнего Белого, кроме "Руха", есть выступления за донецкий "Шахтер-3", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Мариуполь",

одесский "Черноморец" и хорватский "Хайдук".

Максим Белый в свое время также провел 50 матчей за сборные Украины разных возрастных групп. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди юниоров (U-19).